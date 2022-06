I fan dei giochi da tavolo non stanno più nella pelle: arriva RisiKo Antartide, una nuova versione del gioco più amato di sempre.

Con vendite annuali che registrano picchi impressionanti, RisiKo continua ad attirare milioni di persone in tutto il mondo. E’ per questo che, in occasione del 45esimo anniversario dal lancio del gioco da tavolo, arriva una nuova versione. Si tratta di RisiKo Antartide, con un continente mai esplorato e con un’altra modalità di sfida.

Arriva RisiKo Antartide: primo spin off del gioco da tavolo

Si chiama RisiKo Antartide ed è il primo spin off, nonché primo aggiornamento, di uno dei giochi da tavolo più famosi di sempre. La casa editrice Spin Master ha annunciato con orgoglio la grande novità, spiegando che gli appassionati si ritroveranno a vivere un’esperienza del tutto nuova. All’emisfero del gioco classico, infatti, si va ad aggiungere l’Antartide e questo cambiamento creerà nuove dinamiche anche nello svolgimento della battaglia. Si potrà giocare a due: basterà capovolgere il tabellone classico per lanciarsi in un sfida mai provata prima. L’obiettivo, ovviamente, resta sempre lo stesso: conquistare i territori del continente antartico, ben 42, sfidando un solo avversario. Le armate colorate e pacifiche, quindi, si scontreranno per scopo puramente espansivo, senza dimenticare la strategia.

“Quando abbiamo deciso di lanciare un’espansione di RisiKo abbiamo recuperato lo spirito con cui Lamorisse aveva inventato il gioco originario e ci siamo chiesti quale territorio avremmo potuto inglobare nella storica plancia. Abbiamo scelto di inserire il continente meno conosciuto del pianeta, il più inesplorato, quello più ricco di risorse nascoste e di terre vastissime ricoperte di ghiaccio ma anche abitate da ricercatori, scienziati, medici e addirittura insegnanti… e pinguini, balene, un patrimonio naturale inestimabile“, ha dichiarato Ben Rathbone, vicepresidente design-games di Spin Master.

RisiKo Antartide: non solo un gioco, ma anche un messaggio per l’ambiente

Ben Rathbone ha sottolineato che RisiKo è nato proprio con scopo educativo, dall’idea di un papà che voleva spiegare la geografia ai figli. E’ per questo motivo che l’Antartide è apparso il continente perfetto per lo spin off. Oltre ad essere uno dei posti meno conosciuti al mondo, è fondamentale per il futuro della terra. Il vicepresidente design-games di Spin Master ha dichiarato:

“È anche il continente a cui è legato il futuro della Terra perché sappiamo quanto sia importante preservarne il clima e la biodiversità. E allora speriamo che tanti ragazzi e adulti giocando con questa nuova versione si incuriosiscano sull’Antartide e che diventi per loro quello che per tanti appassionati di RisiKo è la Kamchatka“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG