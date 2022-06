Festival dei due mondi 2022 a Spoleto: il programma completo e tutti gli eventi da non perdere.

Torna il grande spettacolo a Spoleto. Al via il 24 giugno alle ore 19.30 il Festival dei Due Mondi 2022, una delle rassegne più antiche e prestigiose d’Italia, arrivata alla sessantacinquesima edizione. A inaugurare la kermesse, nello scenario suggestivo di piazza Duomo, l’atteso concerto della Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer, che si esibirà per la prima volta insieme al coro dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia per eseguire l’oratorio The Passion of Ramakrishan di Philip Glass. Ma è solo l’inizio di una rassegna che promette momenti di altissimo livello culturale e artistico. Scopriamo insieme il programma degli eventi in tabellone.

Il programma del Festival dei due mondi 2022

Dal 24 giugno al 10 luglio, Spoleto diventerà una delle città più vivaci d’Italia. Per diciassette giorni sarà la casa di oltre 500 artisti provenienti da ben trentasei Paesi diversi, riuniti qui, nella meravigliosa cittadina umbra, per concedere momenti imperdibili e grandi emozioni nei teatri, negli spazi all’aperto e in tutti i luoghi spettacolari offerti da questa porzione d’Italia.

Spoleto, cattedrale Santa Maria Assunta

Il tabellone completo prevede circa 60 spettacoli, e non solo di musica classica. Ci sarà spazio per il jazz, l’elettronica, per il teatro, la danza, e per molte altre forme di arte, con protagonisti nomi del calibro di Angelique Kidjo, Mariza e Dianne Reeves.

La realtà aumentata a Spoleto

Come se tutto ciò non bastasse, nel tabellone è presente anche una serie di spettacoli davvero unici e inediti in Italia. Si tratta di realizzazioni immersive rese disponibili dalla realtà aumentata. In particolare, l’evento per gli amanti della tecnologia è in programma nella Sala XVII settembre del Teatro Nuovo. Grazie a degli appositi visori ottici, gli spettatori potranno assistere a uno spettacolo straordinario, vivendo come mai prima d’ora le coreografie realizzate dal corpo di ballo della star spagnola Blanca Li.

I biglietti per questo e tutti gli altri spettacoli del Festival sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile scoprire anche tutti gli altri cinquanta e più eventi in programma in queste due settimane e mezzo di arte e passione.

