L’attore Nicolas Cage ha deciso di mettere in vendita la sua isola alle Bahamas di ben 30 acri: il prezzo è a dir poco stellare.

Non tutti possono vantare di essere i proprietari di un’isola e per milioni di persone rappresenta un vero e proprio sogno. Eppure, Nicolas Cage ha deciso di mettere in vendita il suo isolotto di ben 30 acri situato alle Bahamas. Quanto bisogna sborsare per diventare intestatari di un luogo a dir poco magico? La cifra è stellare.

Nicolas Cage: in vendita la sua isola alle Bahamas

Nel 2006, Nicolas Cage ha fatto parecchio discutere per aver acquistato un’isola situata alle Bahamas, Leaf Cay. L’attore era così diventato proprietario di un posto magico, composto da tre spiagge esclusive e da un accesso privato in acque profonde per l’ancoraggio di yacht o tender. A distanza di anni, l’interprete ha deciso di mettere in vendita l’isolotto e ha affidato la trattativa alla nota Christie’s International Real Estate.

L’isola di cui Cage ha deciso di disfarsi è situata nell’arcipelago delle Exumas, a circa 85 miglia a sud-est di Nassau, ed è facilmente accessibile. Nelle immediate vicinanze, precisamente a Bock Cay, sono in corso lavori per la costruzione di un rifugio privato extra lusso. Oltre a case incredibili, il rifugio offrirà comodità e svaghi di ogni tipo, compreso un campo da golf.

All’epoca dell’acquisto, Nicolas aveva sborsato 3 milioni di dollari per diventare proprietario dell’isola. Oggi, stando alle quotazioni di Private Islands Inc., la trattativa si aggira intorno ai 7,5 milioni di dollari.

Gli acquisti assurdi di Nicolas Cage

L’isola acquistata da Nicolas Cage nel 2006 fa parte di una serie di ‘sfizi’ assurdi che l’attore ha voluto soddisfare nel tempo. Negli ultimi dieci anni, però, è stato costretto a rinunciare a tanti pezzi della sua collezione perché ha avuto parecchi guai con il fisco. Tra gli acquisti più strani dell’interprete ci sono: un teschio di dinosauro pagato 412,000 dollari, la villa a New Orleans della serial killer di LaLaurie Mansion per 4,7 milioni di dollari, una tomba a piramide e un Gulfstream Jet.

