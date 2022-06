BTW è un’abbreviazione molto utilizzata nelle chat e significa letteralmente “a proposito” in quanto si tratta dell’acronimo dell’espressione inglese “by the way”.

Uno degli acronimi più diffusi in chat è BTW, ma sono ancora molte le persone che non ne conoscono il significato. Questo termine è l’abbreviazione di “by the way” e significa letteralmente “a proposito”. Chi decide di utilizzare questa espressione in chat private, social o forum, quindi, intende proprio questo significato.

Nei primi anni 2000, era comune trovare questa espressione scritta come “B.T.W.”, ma oggi è raro trovarla in questa versione. L’acronimo BTW si può scrivere in maiuscolo che in minuscolo ed è abbastanza flessibile da essere impiegato sia in contesti informali che professionali.

Il significato di BTW

L’espressione BTW deriva dalla frase inglese “by the way” di cui è infatti acronimo. Questo termine è utilizzato nelle conversazioni in chat da molti anni e per questo la utilizzano non solo i più giovani. Già negli anni 2000 in molti scrivevano “B.T.W.” negli sms per abbreviare e risparmiare caratteri. Con il passare degli anni i punti tra le lettere sono andati persi e oggi infatti si scrive in chat senza punti.

Nel presente, spesso questo acronimo si trova in messaggi personali, commenti e post sui social o sui forum. Il termine BTW si può trovare però anche in articoli di siti web, email professionali e pubblicità. Tale abbreviazione infatti è ormai entrata a far parte del linguaggio quotidiano, tanto da essere persino pronunciata ad alta voce nella vita reale.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici:

“Domani sarà una bella giornata. BTW, ti va di andare al parco insieme?”.

“Mi piace molto la musica di Blanco. BTW, volevo chiederti se mi accompagnerai al concerto”.

“La data del tuo esame si sta avvicinando. BTW, stai studiando?”.

