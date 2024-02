In occasione del Battesimo del secondogenito, Ludovica ha riunito tutta la famiglia, comprese le sorelle Beatrice ed Eleonora.

Ludovica Valli ha celebrato il battesimo del figlio Otto Edoardo, e per l’occasione si è riunita l’intera famiglia: erano presenti infatti anche le sorelle Beatrice ed Eleonora, insieme ai rispettivi figli e mariti. La reunion ha stupito i fan, visti i rapporti poco stretti fra le tre donne.

Le foto del battesimo

In occasione del battesimo, il piccolo Otto Edoardo, insieme alla sua sorellina Anastasia Ludovica e alla mamma Ludovica, ha sfoggiato un abito bianco, simbolo di purezza che ben si addice alla natura della cerimonia. Il papà, Gianmaria Di Gregorio, invece ha optato per un completo marrone.

Sui social la famiglia ha condiviso uno scatto che li vede riuniti nella cerimonia avvenuta il 10 febbraio, dopodiché sono state pubblicate le foto del battesimo vero e proprio.

Il secondogenito inoltre ha compiuto un anno lo scorso 9 febbraio, e per festeggiarlo Ludovica aveva postato alcuni scatti e il messaggio: “Auguri Ottino della nostra vita. Grazie per tutta questa vita in più amore nostro… Tu sei la dolcezza fatta in persona. Tu sei l’amore. Ti amiamo tanto così“.

La presenza delle sorelle al battesimo

L’evento ha inoltre rappresentato una preziosa occasione di riunione per le sorelle Valli, che hanno trovato nel battesimo di Otto un momento di condivisione e gioia familiare. Sui social hanno condiviso le foto della giornata trascorsa insieme, anche con i genitori delle influencer.

La più piccola delle sorelle, Ludovica non aveva partecipato al compleanno di Beatrice, e questo non era di certo passato inosservato. La maggior parte “delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’”, aveva dichiarato ai fan.