Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Francesco Renga e Nek, dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Dopo aver realizzato nel 2023 un album di inediti intitolato “RengaNek”, Francesco Renga e Nek hanno da poco annunciato l’uscita di un nuovo singolo in collaborazione: “DOLCEVITA“. Quest’estate i due artisti porteranno la loro musica in giro per l’Italia con un tour che li terrà impegnati da giugno ad ottobre. Vediamo quali sono le tappe e la scaletta delle canzoni della tournée.

Renga e Nek: le date del tour

Ecco tutte le date del tour estivo di Francesco Renga e Nek, prodotto Friends & Partners:

19 giugno – SORDEVOLO (BI) – ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II (DATA ZERO)

22 giugno – PINZOLO (TN) – MOUNTAIN BEAT 2024 / DOSS DEL SABION (esibizione ore 17.30)

04 luglio – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE SUMMER FESTIVAL 2024

09 luglio – GENOVA – ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO – ESTATE SPETTACOLO 2024

13 luglio – ASTI – PIAZZA ALFIERI

20 luglio – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2024 / PARCO SAN VALENTINO

24 luglio – BERGAMO – SUMMER MUSIC FESTIVAL

26 luglio – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL

28 luglio – PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

02 agosto – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO

06 agosto – L’AQUILA – ALL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA

09 agosto – EDOLO (BS) – VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC

12 agosto – ASIAGO (VI) – ASIAGO LIVE / PIAZZA CARLI

14 agosto – TAURISANO (LE) – TAURISANO MUSIC FESTIVAL / PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

16 agosto – CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

19 agosto – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

23 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

07 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

Francesco Renga e Nek

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Di seguito vi proponiamo la probabile scaletta dei concerti del tour 2024 di Francesco Renga e Nek, che include i grandi successi di entrambi e le canzoni del loro ultimo album in collaborazione: