Dal 1° maggio cambiano ancora le regole anti-Covid sui luoghi di lavoro: cosa serve oggi per poter entrare in ufficio.

Dal 1° maggio sono cambiate ancora le regole anti-Covid in Italia, anche sui luoghi di lavoro. Finalmente non sarà più necessario il Green Pass, se non per determinate professioni, e sparisce anche l’obbligo di uso delle mascherine in ufficio. Tuttavia, nella gran parte degli uffici l’uso delle protezioni resta “raccomandato“. Scopriamo insieme quali sono le nuove regole e le linee guida del governo per quanto riguarda le misure anti-Covid sui luoghi di lavoro.

Regole sui luoghi di lavoro: addio Green Pass

La notizia principale è l’archiviazione, si spera definitiva, del Green Pass. Nella gran parte dei luoghi di lavoro non sarà più necessario mostrare il certificato verde, né quello rafforzato né quello standard. Tuttavia, resterà ancora obbligatorio, nella versione super, per i lavoratori delle Rsa e le professioni sanitarie.

super green pass

Fino al 15 giugno rimarrà invece obbligatoria la vaccinazione per gli over 50, per le forze dell’ordine e per i lavoratori appartenenti al settore scolastico. In questo caso, chi non si vaccinerà potrà ancora incorrere nella sanzione di 100 euro.

Addio mascherine sul lavoro?

Importanti novità anche per quanto riguarda le mascherine, che restano obbligatorie al momento per il trasporto con mezzi pubblici, nei cinema, nei teatri e per altre attività al chiuso. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione individuale sono adesso invece solo “raccomandati“. Chi lavora a contatto con il pubblico o in luoghi potenzialmente affollati sarà invitato a indossare la mascherina, senza però avere più l’obbligo.

Tuttavia, le cose restano più complesse per il settore privato. Saranno infatti le singole aziende, in questo caso, a ridefinire il protocollo per quanto riguarda le regole da seguire nei propri uffici. E cosa succede invece con lo smart working? Fino al 31 agosto resta prorogata la possibilità di proseguire con il lavoro agile nella modalità semplificata utilizzata durante la fase più dura dell’emergenza.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG