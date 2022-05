Il Met Gala sta per tornare con un nuovo tema e ospiti esclusivi. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere.

L’appuntamento con il Met Gala sta per tornare e si terrà, più precisamente, questa sera.

L’evento, noto come la serata di beneficenza all’insegna del glamour si terrà al Metropolitan Museum of Art di New York City. E, come tutti gli anni, vanterà ospiti davvero speciali.

Un ritorno, che dopo gli ultimi due anni vissuti ovviamente in sordina a causa della pandemia, ci si attende decisamente in grande stile e con un tema tutto nuovo.

Quale sarà il nuovo tema del Met Gala

Come ogni anno, gli invitati al Met Gala rimarranno segreti fino al momento dell’evento.

Black Lively

È stato però già annunciato il tema della serata che sarà la Gilded Age, ovvero l’età dorata. Si tratta di un periodo storico che va dal 1980 al 1900 e che ha segnato la storia americana sotto diversi aspetti. Il dress code, sarà quindi a tema e dorato e, come ci si aspetta ogni anno, particolarmente vistoso.

Gli stilisti, dopotutto, attendono con ansia questa serata per dare il massimo di se e mettere in mostra abiti davvero particolari ed in grado di far parlare di se per molti giorni. Basta ricordare agli abiti visti l’anno scorso.

Per poter assistere almeno all’arrivo degli ospiti ci si potrà sintonizzare sui social di Vogue che organizzando l’evento inizierà una diretta streaming dal red carpet a partire dalle 18:00 (qui da noi sarà mezzanotte).

Chi presenzierà alla serata

Come già accennato, gran parte degli ospiti sono segreti e bisognerà attendere qualche momento prima dell’evento per conoscerne i nomi. Tra quelli certi ci sono, ovviamente, i presentatori della serata ovvero l’attrice Blake Lively con il marito Tyan Reynolds, la regista Regina Kink e l’attore Lin-Manuel Miranda. Non mancheranno poi Anna Wintour, direttrice di Vogue America e lo stilista Tom Ford.

Tra i nomi nostrani che si pensa potrebbero far capolino alla serata ci sono poi quelli di Chiara Ferragni e Fedez. La stessa Ferragni, infatti, ha annunciato nei social di essere appena arrivata a New York. Una coincidenza che lascia immaginare la sua possibile presenza all’evento.

