La regina Camilla diventa una Barbie: la reazione della moglie di re Carlo è divertente e del tutto inaspettata.

In occasione della Giornata internazionale della donna a Buckingham Palace, la regina Camilla ha ricevuto un dono particolare: una Barbie con le sue sembianze. La moglie di re Carlo è apparsa sorpresa, ma felice di essere “ringiovanita di circa 50 anni“.

La regina Camilla diventa una Barbie

Dallo scorso ottobre, la fondazione Wow – Donne del mondo è in tour nel Regno Unito con Wow Girls Festival e, in occasione Giornata internazionale della donna, ha fatto tappa a Buckingham Palace. L’incontro con la regina Camilla ha visto anche la consegna di un dono particolare, che ha divertito la consorte di re Carlo. La sovrana è stata omaggiata con una Barbie con le sue sembianze.

Per rendere la bambola ancora più somigliante alla regina, gli organizzatori di Wow Global si sono informati per tempo sul look che avrebbe indossato Camilla. Così, la sovrana si è ritrovata tra le mani una specie di clone, uguale a lei anche nell’outfit: un abito blu e una mantella nera.

“Tutti voi dovreste avere una Barbie“, ha esclamato sorridendo la regina Camilla. Poi, ha aggiunto: “Grazie mille davvero. Mi hanno ringiovanita di circa 50 anni. Sono molto, molto grata. Grazie per averlo fatto, è meravigliosa“.

Barbie in versione Camilla: la copia è perfetta

I designer che si sono occupati di creare una Barbie in versione Camilla non si sono occupati solo dell’outfit. Hanno ricreato perfino la stessa acconciatura della sovrana. L’unico dettaglio in più? La spilla Wow Global appuntata sulla mantella nera. La regina non ha potuto fare altro che definire “geniale” la bambola con le sue sembianze.