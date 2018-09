Il reggiseno sbagliato può causare mal di testa (lo dice la scienza)

Attente al reggiseno sbagliato: se la taglia non è corretta, può causare mal di testa! Ecco cosa è stato svelato da un recente sondaggio…

Vi è mai passato per la mente che il mal di testa possa essere causato dall’utilizzo di un reggiseno sbagliato? Ebbene sì, la conferma arriva dai fisioterapisti della Chartered Society of Phisioteraphy, i quali hanno voluto rendere noto che il reggiseno della taglia sbagliata possa essere responsabile di mal di testa, mal di schiena e cedimento del seno. Ma attenzione, perché potrebbe provocare anche eruzioni cutanee, bruciori di stomaco e problemi all’intestino!

Anche scegliere quello sportivo è fondamentale, perché il seno deve essere sostenuto durante gli esercizi altrimenti potrebbero nascere problemi di postura!

Indossare il reggiseno sbagliato fa male

Secondo un sondaggio postato sul New York Post, ben l’80% delle donne indossa la biancheria della taglia scorretta. La specialista, Paula Svoboda, collaboratrice del brand Triumph con il quale ha condotto la ricerca, afferma che molte donne non sanno le controindicazioni che può provocare un reggiseno non della giusta taglia. Il peso del seno provoca stress sulla spalla fino ad arrivare al collo. Di conseguenza, può insorgere un mal di testa fastidioso.

Il corpo cambia nel corso del tempo e per tale motivo bisogna cambiare il proprio intimo almeno ogni 12 mesi o almeno fino a quando non iniziano a comparire i primi segnali di cedimento.

Per poter capire bene se state effettuando il giusto acquisto, dovete indossare l’indumento almeno per 5 minuti e valutare bene tutti gli aspetti. Nei negozi di biancheria, solitamente, è possibile trovare chi sa consigliare il giusto modello e la giusta taglia da poter indossare senza riscontrare nessun tipo di problema. Va bene scegliere il modello più chic e cool di sempre, ma non dimenticate che la comodità viene prima di tutto. Soprattutto se si tratta di salute…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/bellezza-donna-biancheria-intima-1511867/