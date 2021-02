Una sola foto su Instagram di Penelope Cruz è bastata per rendere immediatamente desiderabile e ricercato il reggiseno che Chanel ha pensato per questo 2021.

Ambassador, la prima spagnola in assoluto, per Karl Lagerfeld dal 2018, Penelope Cruz in una foto sul suo profilo Instagram indossa il reggiseno Chanel 2021. Comodo e versatile, sbaraglia il mondo dell’underwear, che proprio dal marchio parigino potrebbe riscrivere i suoi codici. Sensuale nella sua bellezza latina, l’attrice ha un’innata eleganza che a Chanel non poteva certo sfuggire, e la foto conferma che questo sodalizio prosegue senza troppi problemi, confermato anche dalla presenza dell’attrice all’ultima sfilata.

Penelope Cruz indossa il reggiseno Chanel 2021

Non è tanto cosa, ma come lo si indossa: questa è l’essenza della foto in bianco e nero che Penelope Cruz ha condiviso sui suoi social, lasciando presagire che potrebbe essere lei la brand ambassador designata da Chanel per una linea underwear.

Su come sarà articolata e gestita questa collezione si sa ancora poco, dato che il brand dai suoi profili ufficiali non ha postato nulla. Ma il reggiseno indossato dalla Cruz ci lascia immaginare la piega che prenderà questa linea, attenta a puntare più che su pizzi e decorazioni sulla praticità degli indumenti.

Sicuramente minimal, essenziale, con una predominanza di colori basic come il bianco e il nero. Un reggiseno dalla vestibilità comoda e morbida, che con la sua forma bikini sembra presentarsi molto versatile: un indumento da lingerie ma forse anche sportivo. Abbinato ad una vestaglia nera a kimono trasparente è il capo intimo che tutte noi sogniamo.

Quanto costa il bikini Chanel 2021?

Il dubbio è tutto lì: sui costi e su dove acquistarlo non c’è traccia. Sul sito Chanel infatti il reggiseno non risulta presente e cercando online underwear o lingerie di Chanel, nulla porta al tanto cercato e desiderato reggiseno indossato da Penelope Cruz con tanto di slip abbinato.

Non resta quindi che attendere che sui canali social e sul sito ufficiale, la maison parigina lo renda disponibile all’acquisto e tolga ogni dubbio anche sul prezzo.