Scopriamo tante idee dalle più classiche fino a quelle più originali per riuscire a scegliere il regalo di battesimo perfetto.

Il regalo di battesimo è uno dei doni più carichi di significato, legato a un giorno importante che verrà raccontato al bambino quando sarà più grande e resterà sempre nei ricordi di tutti i familiari. Ci sono tante idee a cui ispirarsi per il dono perfetto per questo lieto evento, a partire dai regali tradizionali come i ciondoli d’oro fino a regali utili che accompagneranno il piccolo durante il suo percorso di crescita.

Regali battesimo per bimba e bimbo

Se volete essere certi che il vostro sia un regalo di battesimo originale, consultatevi con gli altri invitati. Questo vale in particolar modo se dovete fare da madrina o da padrino e non volete rischiare di presentarvi con lo stesso regalo di qualcun altro. Uno dei regali più gettonati in occasione della nascita o del battesimo è la torta di pannolini.

Una vera e propria composizione che oltre ad essere una gioia per gli occhi, visto che si può decorare in modo molto fantasioso, è anche un regalo davvero utile, considerando che nei primi mesi di vita i pannolini non saranno mai abbastanza. Tra i regali utili non può di certo mancare un set per le prime pappe, nei negozi specializzati troverete set di posate, piattini e bicchieri per accompagnare il piccolo a muovere i primi passi verso lo svezzamento.

Idee regalo battesimo per bimba e bimbo

Tra le idee regalo più classiche ci sono i tradizionali ciondoli, come le medagliette d’oro con gli angioletti, o i ciondoli con le iniziali del nome della bimba. Come regalo di battesimo per una bimba ci sono poi anche gli orecchini, mentre per i maschietti spesso la tradizione vuole che si regali un braccialetto. Un’altra idea tradizionale è di portare in dono una cornice o un album per le foto, magari per conservare proprio i ricordi più belli del giorno del battesimo o il primo anno del nuovo arrivato in famiglia.

Accanto alle cornici più classiche in argento, ci sono anche dei kit completi di cornice con tutto l’occorrente per conservare un calco della manina e del piedino. Altre idee originali possono essere i regali personalizzati ad esempio ciucci con foto e dedica, o ciondoli con un’incisione con nome e data del battesimo.