Tra le idee regalo più in voga c’è quella dei ciucci personalizzabili da scegliere per il vostro bimbo o regalare alle amiche.

Un’idea regalo originale in occasione di una nascita può essere quella scegliere i ciucci personalizzabili. Sempre più shop online permettono di ordinare dei ciucci con nome, ma anche di creare un prodotto completamente personalizzato con tanto di dediche e foto.

Ciuccio personalizzato: progettalo e ordinalo!

C’è chi come Nuk che ha voluto dare la possibilità ai suoi clienti di creare dei ciucci personalizzati per i propri bimbi o da portare in regalo. Basta collegarsi sul sito e seguire i passaggi descritti per creare il proprio ciucciotto con nome. Per prima cosa si sceglie il modello e la dimensione in base all’età del bimbo.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/baby-angelo-ciuccio-bambino-215298/

Si può, quindi, caricare una foto o un’immagine a scelta per personalizzare il succhiotto, si possono anche scegliere dei disegnini per la decorazione (tra unicorni, coniglietti e gattini c’è un’ampia scelta). Nel testo da inserire si può scegliere di inserire il nome, ma anche volendo una data di nascita o una dedica speciale. Il prezzo parte da 9.99€ a cui si devono poi aggiungere le spese di spedizione.

Ciucci personalizzati con nome e non solo

Anche Zoe-Baby permette di personalizzare il ciuccio da regalare con prezzi davvero contenuti a partire da 5€ per ciucciotti con tettarelle in silicone. I prezzi poi variano in base all’aggiunta di disegni colorati o foto, ma anche in questo caso potete personalizzarlo completamente in modo da trasformarlo in un regalo unico per un bimbo o una bimba. Anche in questo caso si può scegliere il colore di base e oltre ai classici rosa e azzurro si possono anche utilizzare dei colori neutri arancione, giallo e verde.

Oltre ai ciucci personalizzati si può anche regalare una catenina porta-ciuccio da associare al succhietto. Anche in questo caso per trasformarle in una splendida idea regalo queste catenine vengono personalizzate con il nome. Il vantaggio della catenina è che può essere utilizzata anche quando il bimbo cresce e arriva il momento di cambiare ciuccio per passare ad uno più grande.