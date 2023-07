Re Carlo III è stata da poco incoronato anche Re di Scozia ma è già stato criticato dal popolo per un gesto nei confronti di Camilla.

Da poco incoronato anche sovrano di Scozia, Re Carlo III si trova a dover affrontare le prime polemiche da parte del suo popolo per il suo comportamento. Infatti ai sudditi del nuovo sovrano non è piaciuto il gesto che ha riservato nei confronti della sua consorte Camilla. Durante la cerimonia della nuova incoronazione infatti, oltre ad aver avuto un atteggiamento secondo molti frettoloso e nervoso, avrebbe ripetutamente dato dei colpetti alla donna. Ma vediamo nel dettagli cosa è stato detto in merito.

La cerimonia per l’incoronazione come sovrano di Scozia

Pochi giorni fa Re Carlo III è stato dichiarato anche sovrano di Scozia e ha partecipato alla cerimonia d’incoronazione insieme alla sua consorte Camilla. Oltre alla donna erano presenti anche il Principe William e Kate Middleton.

Quello che è balzato però all’attenzione del pubblico è stato l’atteggiamento e il modo di comportarsi del re che per tutta la durata dei festeggiamenti è parso, secondo molti, frettoloso, nervoso e agitato. Proprio per questo suo modo di fare i sudditi hanno notato i vari colpetti che Re Carlo III avrebbe dato a Camilla che sono stati interpretata come “segno di insofferenza” e come il segnale che la “situazione sia fuori controllo”.

Dei gesti che non sono piaciuti al pubblico della famiglia reale e che hanno sottolineato quell’idea di impazienza che traspariva dal linguaggio non verbale di Carlo (che comunque nonostante tutto ha mantenuto il sorriso per tutto il tempo).

Un altro episodio poi è stato osservato dalla folla e cioè il modo di comunicare tra i due coniugi che è parso a dir poco strano a detta dei presenti. Durante lo spettacolo aereo della RAF che ha chiuso i festeggiamenti dell’incoronazione come sovrano di Scozia, Camilla e Carlo hanno comunicato tra loro rimanendo completamente immobili e all’apparenza quindi agendo come se fossero dei ‘pupazzi’.

Un’agitazione e del nervosismo che sembra essere quindi evidente e che non fa che alimentare i dubbi sulla figura di Re Carlo III che si trova a dover affrontare un regno che per moltissimi anni ha avuto una regina dalla forza immensa.