Momenti in famiglia, con un grande assente, ma anche celebrazioni di rito per Re Carlo che ha festeggiato oggi i 75 anni.

Tanti auguri a Re Carlo III che compie oggi 75 anni. Per l’occasione, è stato lo stesso sovrano a chiedere una celebrazione moderata e senza sfarzi caratterizzata dagli spari di pistola nella Capitale e una cerimonia intima a Clarence House in serata. Al netto degli impegni ufficiali, a spiccare sarà l’assenza in famiglia del figlio Harry.

Re Carlo, i festeggiamenti

Re Carlo d’Inghilterra

Il primo appuntamento della giornata dedicata al sovrano è arrivato a mezzogiorno quando la King’s Troop Royal Horse Artillery ha sparato 41 colpi di cannone a salve dal Green Park di Londra. Successivamente è stato il tempo della Honorable Artillery Company che ha salutato il Re con 62 cannoni a Tower Wharf, Torre di Londra e altri 21 per la City di Londra.

Successivamente, nel programma, è presente un incontro a Buckingham Palace con il personale sanitario. Solo dopo Carlo festeggerà con la sua famiglia e pochi amici stretti. L’appuntamento sarà intimo e non sfarzoso e andrà in scena a Londra, a Clarence House.

Il grande assente

A spiccare nella giornata di festa per il sovrano sarà l’assenza di suo figlio Harry. Infatti, il ragazzo, col quale negli ultimi tempi non scorre esattamente buon sangue, non sarà presente in terra inglese. Il principe si limiterà ad una telefonata e non presenzierà insieme al resto della famiglia. Non è dato sapere se il duca di Sussex e la famiglia non si siano recati in Inghilterra per i festeggiamenti di Re Carlo a causa di un mancato invito oppure per una scelta personale di “snobbare” la giornata di gioia del Re.

Di seguito anche un post Instagram della Famiglia Reale con alcune immagini dei primi festeggiamenti del sovrano nella giornata odierna: