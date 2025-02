Rapito: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di Rapito, il film diretto da Marco Bellocchio che racconta la vera storia di Edgardo Mortara.

Il caso di Edgardo Mortara, un bambino nato in una famiglia ma rapito dalla Chiesa perché battezzato di nascosto dalla domestica, è uno dei casi di cronaca che sconvolse maggiormente l’opinione pubblico nel neonato stato italiano a metà del 1800. La sua storia è stata portata al cinema da Marco Bellocchio in Rapito, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2023 ricevendo numerosi riconoscimenti (si è per esempio aggiudicato 5 David di Donatello). Vediamo ora quali sono le location di Rapito.

Rapito: la storia vera e il cast del film

Come detto in precedenza, la storia raccontata in Rapito si basa su fatti realmente accaduto e sul caso del vero Edgardo Mortara.

Barbara Ronchi

A interpretare il protagonista da bambino è Enea Salta, quando cresce è invece impersonato da Leonardo Maltese. Il papa Pio IX è invece interpretato da Paolo Pierobon. I genitori del bambino sono invece Fausto Russo Alesi e Barbara Ronchi. Nel cast di Rapito troviamo poi anche Andrea Gherpelli, Corrado Invernizzi, Filippo Time, Fabrizio Gifuni, Paolo Calabresi, Renato Sarti e Fabrizio Contri.

Rapito: le location del film

La storia raccontata in Rapito inizia a Bologna ma le riprese sono in rete state effettuate a Roccabianca, comune della provincia di Parma dove è stata ricostruita la Bologna di metà ‘800. Le uniche scene realmente girate nel capoluogo di regione dell’Emilia Romagna sono quelle nella celebre Piazza Maggiore.

Oltre a Roccabianca, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno poi proseguito le riprese a Sabbioneta, in provincia di Mantova. Le varie scene con protagonisti il papa Pio IX e Edgardo Mortara non sono state girate in Vaticano ma nel Duomo di Nepi, in provincia di Viterbo.