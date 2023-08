Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha comunicato ai tanti telespettatori del programma un pesante lutto subito.

Una notizia che farà male ai tanti telespettatori di Report che sono estremamente affezionati al conduttore Sigfrido Ranucci, così come a tutti coloro che lavorano al programma, anche quelli dietro le quinte. Il presentatore ha annunciato la scomparsa del suo microfonista Salvatore Foresti per una “morte improvvisa” nella notte.

Lutto a Report: l’annuncio di Ranucci

Sigfrido Ranucci

Come anticipato, la redazione di Report e in generale tutti i telespettatori del programma stanno sicuramente vivendo dei momenti non facili. Infatti, il conduttore Ranucci ha raccontato del pesante lutto che ha colpito tutti gli interessati della trasmissione. In queste ore si è spento il suo microfonista Stefano Foresti che, tra le altre cose, era prossimo alla pensione e a far ritorno in patria, in Africa.

“È scomparso il mio microfonista Salvatore Foresti. Un professionista competente, delicato, sempre disponibile”, ha esordito Ranucci con un post su Facebook. “Come tanti in Rai che rappresentano la forza tenace e silenziosa di quest’azienda. Una morte improvvisa che l ha colpito di notte mentre era su un autobus di rientro a casa. Gli mancavano pochi mesi alla pensione. Aveva risparmiato per una vita per tornare nella sua Africa. La squadra di Report si unisce al dolore dei colleghi e della famiglia. A lui il mio grande abbraccio”.

A testimonianza del fatto che la trasmissione è molto seguita e apprezzata, i tanti commenti di condoglianze arrivati sotto la comunicazione del conduttore. Un momento sicuramente non facile anche a livello personale per lui, oltre che professionale.

