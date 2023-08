Anche Elisa Esposito, la prof del Corsivo, vittima degli incendi che stanno devastando la Sardegna. Le parole sui social.

Sono oltre quaranta gli incendi che hanno colpito dal Nord al Sud la Sardegna. Uno di questi anche a Posada dove si trova Elisa Esposito, la prof del Corsivo. La ragazza ha raccontato sui social, su Instagram e TikTok, di aver avuto le fiamme anche nella propria abitazione dove ha lasciato tutto ed è stata evacuata.

Elisa Esposito, vittima degli incendi in Sardegna

Sono 600 le persone evacuate a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni, in Sardegna, a causa di un pesante incendio che sta creando non poche problematiche anche ai vigili del fuoco. Tra le persone coinvolte anche, come detto, la prof di Corsivo Elisa Esposito che ha condiviso sui social la personale esperienza vissuta.

La ragazza, infatti, ha raccontato di trovarsi proprio dove le fiamme hanno bruciato tutto, tanto da arrivare alla sua casa. Per fortuna, dal suo racconto, l’incendio si è fermato al giardino senza fare danni tra le mura domestiche.

“C’erano le fiamme davanti al nostro balcone” ha detto. “Mi ritrovo senza nulla. All’interno della casa avevo letteralmente tutto. Stanotte non sappiamo manco dove dormire”, ha raccontato nelle scorse ore l’influencer. “Si continuano a sentire cose che esplodono, ambulanze, vigili del fuoco. Mi sembra di essere in un film”.

Dopo alcune ore, però, eccola tornare a casa dove, come anticipato, i danni dell’incendio si sono fermati “solo” al giardino.

“Il giardino è tutto bruciato, dentro casa per fortuna no ma c’è una puzza terribile… Inoltre continuano ad accendersi fiamme in zona”, le parole su Instagram.

Successivamente, anche su TikTok, sono arrivate le immagini con un video che ha riassunto le ultime ore vissute. Un momento complicato per tutta la Sardegna e i suoi abitanti.

