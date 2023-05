Ecco le location di Quasi amici, il film basato su una storia vera che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

L’incredibile storia di amicizia, raccontata in Quasi amici – Intouchables, tra Philippe e Driss (il primo è un ricco uomo tetraplegico, il secondo è il suo atipico badante, da poco uscito di prigione e provenienti dai quartieri più poveri di Parigi) ha conquistato e commosso milioni di spettatori. Il film, diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, è uscito nelle sale cinematografiche del 2011 e ben presto ha varcato i confini francesi diventando un successo a livello planetario. Vediamo ora insieme quali sono tutte le location di Quasi amici – Intouchables

Quasi amici: le location del film

A far da sfondo alla storia raccontata in Quasi amici – Intouchables è la città di Parigi. Proprio nella capitale della Francia si sono svolte gran parte delle riprese del film, altre sono invece state effettuate a Cabourg e a Calvados.

Omar Sy

Tra le location più facilmente riconoscibili di Quasi amici – Intouchables ci sono l’hotel d’Avaray e il Théâtre national de l’Opéra-Comique, entrambi a Parigi. La località sciistica utilizzata per le scene del parapendio è Col des Saisies.

Quasi amici – Intouchables: il cast del film

A interpretare il ruolo del badante Driss Bassari è Omar Sy che, proprio grazie a questa ottima prova recitativa, ha vinto anche il Premio César e Hollywood gli ha spalancato le proprie porte. Non è un caso se negli successivi Omar Sy lo abbiamo visto in film come X-Men – Giorni di un futuro passato, Jurassic World, Inferno, Il viaggio di Yao e Il richiamo della foresta.

A interpretare invece la parte di Philippe Pozzo di Borgo è François Cluzet. Nel cast di Quasi amici – Introchables troviamo poi Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet e Alba Gaia Bellugi.

