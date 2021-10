Dopo “Buongiorno, notte” arriva “Esterno notte”, serie TV di Marco Bellocchio sempre incentrata sul rapimento di Aldo Moro.

Si intitola Esterno notte è, in un certo senso, può essere considerata una sorta di spinoff di Buongiorno, notte. In realtà definire la serie TV di Marco Bellocchio con il termine inglese che viene utilizzato quando si parla di due serie TV collegate da un personaggio è riduttivo: la fiction del regista emiliano è molto di più. Marco Bellocchio ha infatti voluto raccontare la stessa storia non da un altro punto di vista, è così che Esterno notte viaggia parallela a Buongiorno, notte, diventandone quasi la serie TV gemella.

Esterno notte: Bellocchio racconta il rapimento di Aldo Moro

Se in Buongiorno, notte era stato raccontato il rapimento di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse dall’interno del covo nel quale era tenuto prigioniero l’ex Presidente del Consiglio, in Esterno notte quei drammatici giorni che vanno dal 16 marzo del 1978 al 9 maggio di quello stesso, quando Aldo Moro fu ucciso, vengono invece raccontati dal di fuori, ponendo il focus su tutto ciò che accadde durante i giorni di prigionia del leader della Democrazia Cristiana.

Marco Bellocchio

A fare da sfondo a Esterno notte è ovviamente la città di Roma: è proprio nella capitale che sono stati girati i vari episodi della serie TV.

Esterno notte, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo di Aldo Moro in Esterno notte è Fabrizio Gifuni, attore che nel 2014 ha vinto il David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano di Paolo Virzì. Fabrizio Gifuni ha inoltre lavorato con il regista Marco Bellocchio nel film Fai bei sogni.

Nel cast della serie TV ci sono poi anche altri grandi attori e grandi attrici del cinema italiano come Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Ma Esterno notte quando esce? Non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma la serie TV dovrebbe arrivare nel 2022.