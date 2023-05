Ecco quali sono le location di Bentornato papà, film drammatico diretto e interpretato da Domenico Fortunato.

Bentornato papà è un film uscito nel 2021 ed è la seconda opera da regista di Domenico Fortunato. Il film racconta la storia di Franco, un uomo che dopo aver sostenuto un importante colloquio di lavoro a Roma, mentre torna a casa, dalla moglie e dai suoi figli, ma è colpito da un ictus: la malattia improvvisa, ovviamente, cambia la vita del protagonista ma stravolge da un giorno all’altro anche quella sua intera famiglia. Vediamo ora quali sono le location di Bentornato papà.

Bentornato papà: le location del film

Come detto in precedenza, la Puglia (che è anche la terra del regista Domenico Fortunato) è la regione nella quale è ambientata la storia che viene raccontata nel film. Ma anche la regione che ha ospitato gran parte delle riprese di Bentornato papà.

La cittadina che ha ospitato la maggior parte delle riprese è Martina Franca, comune che si trova in provincia di Taranto: qui sono state girate le varie scene ambientato all’interno dell’ospedale anche se quello che vediamo non è un vero ospedale ma è il Villaggio Sant’Agostino, un convento delle suore Agostiniane.

Martina Franca non è però l’unica città ad aver ospitato le riprese di Bentornato papà, tra le location troviamo infatti anche altri luoghi della Puglia come Taranto e Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Ma alcune scene di Bentornato papà, quelle della sequenza iniziale della pellicola, sono state girate anche a Roma.

Bentornato papà: il cast del film

Il protagonista principale di Bentornato papà, Franco, è Domenico Fortunato che, come detto in precedenza, è anche il regista del film. Nel cast troviamo poi anche Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante.

