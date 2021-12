Con i loro stacchetti mozzafiato hanno conquistato i telespettatori di Striscia la Notizia, ma quanto guadagnano le veline del famoso Tg Satirico?

Senza dubbio le veline sono – insieme ai conduttori e agli inviati – due degli “ingredienti” principali del Tg satirico Striscia la Notizia. Ma attorno a quale cifra si aggirano i loro guadagni? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia

Alcune delle più famose donne del mondo dello spettacolo italiano sono passate per il bancone di Striscia la Notizia in qualità di veline: tra queste Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta, Laura Freddi e moltissime altre. Dal 2021 a conquistare il pubblico dello show televisivo con i loro stacchetti sono state Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti che, stando a quanto riporta YouMovies.it, guadagnerebbero ben 200 euro per ciascuna serata trascorsa all’interno del Tg Satirico di Antonio Ricci (per un ammontare di ben 5000 euro al mese di stipendio).

La notizia non è mai stata confermata dalle due dirette interessante né dalle fonti ufficiali del programma, ma grosso modo compensi simili sarebbero stati dati anche a coloro che le hanno precedute nelle passate edizioni del programma.

Giulia Pelagatti Talisa Ravagnani

Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti: i guadagni

I guadagni delle giovanissime veline di Striscia la Notizia non si limiterebbero solamente agli stipendi previsti per la loro partecipazione a Striscia la Notizia: le due infatti guadagnerebbero anche dalle ospitate tv e dalle loro collaborazioni con brand d’alta moda (per cui sponsorizzano abiti e gioielli attraverso i social).

Senza contare che la visibilità ottenuta grazie al bancone di Striscia la Notizia è stata un importante trampolino di lancio per alcune ex veline: oggi molte di loro (come Elisabetta Canalis, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Federica Nargi o Melissa Satta) sono diventate tra le più famose conduttrici e opinioniste del piccolo schermo italiano.

