Dall’acquisto di una casa, a quello di 100 kg di caramelle: ecco quali sono stati gli acquisti più assurdi di Brad Pitt, Jennifer Lopez e tante altre star con il loro primo stipendio!

Passare dall’essere dei perfetti sconosciuti ad essere improvvisamente delle star, ha i suoi pregi e i suoi difetti: molti di questi volti del mondo del cinema e dello spettacolo non hanno saputo come gestire gli incassi folli dei loro primi stipendi, e infatti hanno fatto delle spese del tutto insolite. Vediamo di quali si tratta e quali sono le star che hanno speso il loro primo stipendio in maniera sconsiderata!

Come hanno speso il loro primo stipendio le star?

Sembra che con il suo primo stipendio Brad Pitt abbia acquistato una lampada e una poltrona vintage. Prima di sfondare nel mondo del cinema, l’attore si è prestato a svolgere una quantità innumerevole di mansioni: dal trasportatore di elettrodomestici all’autista, fino al ragazzo-sandwhich per una catena di ristoranti.

BRAD PITT

Come lui anche Jennifer Lopez veniva da una famiglia piuttosto umile, e quindi col suo primo stipendio avrebbe acquistato nientemeno che una Mercedes, e per di più rossa fiammante!

Secondo la rivista People Rami Malek, col suo primo stipendio, avrebbe acquistato una macchinetta del caffè: sua grande passione.

Donald Glover invece avrebbe esagerato con le caramelle, acquistandone 100 kg: tutte quelle che gli sarebbero state proibite da bambino.

Nicole Kidman avrebbe acquistato come prima cosa una lavatrice per i suoi genitori. Sarà vero?

Anche Fedez avrebbe seguito le orme di Nicole, però ragionando “più in grande”: col suo primo stipendio ha comprato una casa per i suoi genitori, ed è stato lui stesso a confessare: “I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”, ha raccontato il cantante al Corriere.