Cifre da capogiro per Veronica Gentili a L’Isola dei famosi: ecco quanto guadagna

Sapete quanto guadagna Veronica Gentili a L’Isola dei famosi? La conduttrice riceve un compenso più che generoso.

Veronica Gentili sta vivendo un periodo d’oro, che in un solo anno l’ha vista conquistare due programmi di punta di Mediaset: Le Iene e L’Isola dei Famosi. Con quest’ultimo, tra l’altro, porta a casa un compenso stellare. Scopriamo quanto guadagna la giornalista e cosa c’è nel suo futuro professionale.

Quanto guadagna Veronica Gentili a L’Isola dei famosi

La stagione televisiva 2024/2025 è quella di Veronica Gentili, che ha visto la sua carriera decollare come mai accaduto prima. E’ passata dal condurre un programma su Rete4 a prenderne il timone di altri due, Le Iene su Italia 1 e L’Isola dei Famosi su Canale 5. Un salto di qualità degno di nota, che probabilmente neanche lei si aspettava. Ovviamente, non è solo la fama a salire, ma anche il suo conto in banca. Ma quanto guadagna la presentatrice?

Stando ad alcune indiscrezioni, riceve da Mediaset compensi diversi in base al format di riferimento. Nel reality honduregno, considerando i guadagni della conduttrice che l’ha preceduta, Veronica dovrebbe incassare dai 300mila ai 500mila euro. Ovviamente, non abbiamo certezze, ma sembra che gli stipendi annuali dei presentatori del Biscione siano compresi tra 200mila e 400mila euro.

Veronica Gentili

Veronica Gentili: lo stipendio per Le Iene

Passando a Le Iene, Veronica Gentili dovrebbe avere uno stipendio in linea con quello degli altri conduttori Mediaset. Sempre secondo indiscrezioni, vista la sua carriera e la crescente popolarità, dovrebbe incassare tra i 300 e i 350mila euro. Se queste notizie dovessero corrispondere a verità, solo dai due programmi menzionati porterebbe a casa intorno agli 850mila euro. A questi compensi, poi, bisogna aggiungere eventuali collaborazioni, sia con il Biscione che con altre Reti, così come le sponsorizzazioni e gli ingaggi di vario genere.