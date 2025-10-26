Uno stipendio da sogno: ecco quanto guadagna Max Angioni a Le Iene

Quanto guadagna Max Angioni per condurre Le Iene? Così come la collega Veronica Gentili, percepisce uno stipendio di tutto rispetto.

Da un paio d’anni, Max Angioni è al timone de Le Iene accanto a Veronica Gentili. In un primo momento, i telespettatori più affezionati hanno fatto fatica ad abituarsi all’assenza di Teo Mammucari e Belen Rodriguez, poi sono riusciti ad apprezzarli. Ma quanto guadagna il comico nei panni di presentatore?

Quanto guadagna Max Angioni a Le Iene?

Classe 1990, Max Angioni ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2018, nei panni di comico di Zelig Time. Grazie alle interpretazioni di personaggi come John Snow, Acquaman e l’Ultimo Jedi – Skybrendnerz riscuote parecchi consensi, tanto che successivamente partecipa ad altri format tipo Zelig C-LAB, Colorado, Italia’s got talent e Lui è peggio di me. Il successo vero e proprio, però, è arrivato quando è stato scelto come conduttore de Le Iene, ruolo che tuttora ricopre. Ma, quanto guadagna per questo ingaggio?

Non sappiamo con esattezza a quanto ammonti il suo compenso per il programma di Davide Parenti, ma secondo alcune indiscrezioni incassa cifre degne di nota. Si parla, infatti, di circa 15 mila euro a puntata, che per l’intera stagione sono almeno 400mila euro. E’ bene ribadire che sono voci di corridoio e, a oggi, nessuno dei conduttori, precedenti e attuali, hanno mai reso pubblici gli stipendi.

I guadagni di Max Angioni

Oltre ai guadagni con Le Iene, Max Angioni percepisce compensi interessanti per altre attività. Dal 2023 è testimonial di Mediaset Infinity e nella stagione 2025-2026 è in tour con il suo spettacolo teatrale “Anche meno”. Inoltre, nel 2025 è stato uno dei protagonisti del film Esprimi un desiderio, diretto da Volfango De Biasi.

Pur non avendo a disposizioni informazioni certe, possiamo tranquillamente dire che Angioni sta vivendo un periodo d’oro, guadagni compresi.