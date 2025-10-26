Vai al contenuto
Uno stipendio da sogno: ecco quanto guadagna Max Angioni a Le Iene

Max Angioni Veronica Gentili Le Iene

Quanto guadagna Max Angioni per condurre Le Iene? Così come la collega Veronica Gentili, percepisce uno stipendio di tutto rispetto.

Da un paio d’anni, Max Angioni è al timone de Le Iene accanto a Veronica Gentili. In un primo momento, i telespettatori più affezionati hanno fatto fatica ad abituarsi all’assenza di Teo Mammucari e Belen Rodriguez, poi sono riusciti ad apprezzarli. Ma quanto guadagna il comico nei panni di presentatore?

Quanto guadagna Max Angioni a Le Iene?

Classe 1990, Max Angioni ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2018, nei panni di comico di Zelig Time. Grazie alle interpretazioni di personaggi come John Snow, Acquaman e l’Ultimo Jedi – Skybrendnerz riscuote parecchi consensi, tanto che successivamente partecipa ad altri format tipo Zelig C-LAB, Colorado, Italia’s got talent e Lui è peggio di me. Il successo vero e proprio, però, è arrivato quando è stato scelto come conduttore de Le Iene, ruolo che tuttora ricopre. Ma, quanto guadagna per questo ingaggio?

Non sappiamo con esattezza a quanto ammonti il suo compenso per il programma di Davide Parenti, ma secondo alcune indiscrezioni incassa cifre degne di nota. Si parla, infatti, di circa 15 mila euro a puntata, che per l’intera stagione sono almeno 400mila euro. E’ bene ribadire che sono voci di corridoio e, a oggi, nessuno dei conduttori, precedenti e attuali, hanno mai reso pubblici gli stipendi.

Max Angioni a Lol 2

I guadagni di Max Angioni

Oltre ai guadagni con Le Iene, Max Angioni percepisce compensi interessanti per altre attività. Dal 2023 è testimonial di Mediaset Infinity e nella stagione 2025-2026 è in tour con il suo spettacolo teatrale “Anche meno”. Inoltre, nel 2025 è stato uno dei protagonisti del film Esprimi un desiderio, diretto da Volfango De Biasi.

Pur non avendo a disposizioni informazioni certe, possiamo tranquillamente dire che Angioni sta vivendo un periodo d’oro, guadagni compresi.

ultimo aggiornamento: 24 Ottobre 2025 15:13

