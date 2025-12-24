Anche a Natale 2025 non possono mancare pandori e panettoni: scopriamo quanto costano quelli firmati dagli chef più famosi della TV.

Come ogni anno, a Natale, gli chef più famosi della TV sponsorizzano pandori e panettoni che portano la loro firma. Da Antonino Cannavacciuolo a Carlo Cracco, passando per Iginio Massari: scopriamo le tipologie di lievitati e quanto costano.

Pandori e panettoni degli chef più famosi: tipologie e prezzi

In Italia, non è Natale se non si acquistano pandori e panettoni. Gli chef più famosi della TV lo sanno bene, motivo per cui da qualche anno a questa parte hanno iniziato a proporre le loro creazioni in larga scala. Un tempo, questi particolari lievitati erano appannaggio di abili pasticceri, mentre oggi ogni cuoco, specie se popolare, vanta la propria ricetta. Ma, quanto costano i prodotti “firmati”? Ovviamente, il prezzo è diverso dai tanti dolci natalizi che troviamo al supermercato, ma è necessario sottolineare che sono tutte produzioni artigianali, realizzate con materie prime di ottima qualità.

Chiarito ciò, iniziamo il nostro tour nelle offerte 2025 di pandori e panettoni degli chef più famosi della TV. Non possiamo che partire da un maestro della pasticceria, Iginio Massari, che propone sia ricette classiche che lievitati più particolari. In prezzi sono in linea con quelli dello scorso anno: panettone classico da 29 euro (da 1,5 kg 88€, da 2 kg 98€, da 3kg 160€), cioccolato e lampone a 60€, cacao e cioccolato da 32€, pistacchio da 35€, senza canditi 43€, senza lattosio 30€, panettone 3 impasti edizione speciale a 120€ e pandoro da 29€.

Anche Ernst Knam propone diversi dolci natalizi, meno del collega precedente, ma sempre squisiti. Per il 2025 abbiamo tutte pezzature da 1 chilo: panettone classico a 40€, la veneziana a 40€, knamettone a 55€, panettone xmas a 45€ e pandoro a 40€.

Pandori e panettoni firmati per Natale 2025

Tra gli chef più famosi della TV, che anche per Natale 2025 vanta diverse proposte di pandori e panettoni, c’è anche Antonino Cannavacciuolo. Il giudice di MasterChef propone: pandoro a 39€, pandoro con sac à poche 5 gusti da 51 a 64€, panettone Vesuvio red velvet a 51€ e stella vegana mango e zenzero a 44€.

Concludiamo con Carlo Cracco, che propone: panettone classico a 46€ e in scatola di latta a 65€, caramello e pistacchio a 48€, ai tre cioccolati con crema spalmabile nocciola al cacao a 65€ e al pistacchio con crema spalmabile al pistacchio a 68 euro.