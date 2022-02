Quanto costa mangiare al Ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea a Brusaporto? Diamo uno sguardo al menù e ai prezzi.

Il Ristorante Da Vittorio, di proprietà dei fratelli Cerea e situato a Brusaporto, è stato il primo locale culinario italiano a ricevere tre stelle Michielin. I due proprietari, considerati una vera e propria istituzione dell’alta cucina, hanno accolto e continuano ad accogliere ai loro tavoli personalità internazionali di un certo livello. Diamo uno sguardo al menù e scopriamo quanto costa mangiare Da Vittorio.

Quanto costa mangiare al Ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea

Enrico e Roberto Cerea, diventati popolari grazie alle ospitate a MasterChef e in altri format culinari, sono i proprietari del Ristorante Da Vittorio. Situato a Brusaporto, in provincia di Bergamo, il locale è stato il primo in Italia a ricevere tre stelle Michielin, nonché uno dei tre in tutta la Lombardia ad aver ottenuto tale riconoscimento. Gli altri due ristoranti sono Bartolini di Milano e Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. I fratelli Cerea sono considerati veri e propri maestri della cucina e sono tantissime le persone che desiderano mangiare nel loro ristorante. Questo propone alcuni menù degustazione oppure scelte alla carta. I menù degustazione, con i relativi prezzi, sono i seguenti:

Carta bianca: è lo chef a decidere come sorprendere l’ospite – 300 euro a persona, vini e bevande escluse;

Il tartufo: otto abbinamenti diversi realizzati giorno per giorno – 380 euro, vini e bevande escluse;

Nella tradizione di Vittorio: otto piatti a base di pesce e crostacei – 220 euro, vini e bevande escluse.

Ovviamente, il Ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea offre un ampio menù alla carta, con pietanze in grado di soddisfare ogni palato.

Da Vittorio: menù alla carta e prezzi

Il menù del Ristorante Da Vittorio è ampio: dagli antipasti ai primi, passando per secondi e dolci. Scopriamo quanto costa mangiare dai fratelli Cerea con una scelta alla carta:

Antipasti :

Crudo “D’Amare” pesci e crostacei – 80 euro

Insalata tiepida di pesce al vapore – 80 euro

Uovo all’uovo – 160 euro

Zucca marinata alla senape, mele cotogne e radicchi – 40 euro

Raviolo patata di Martinengo e funghi porcini – 50 euro

Primi e tartufo… – 90 euro

Paccheri alla Vittorio – 40 euro

Risotto con crema di nocciola, scampo e caffè – 80 euro

Lo scorfano scomposto brasato e crudo – 80 euro

Moro antartico con crema di wasabi gratinata e shiso – 70 euro

Punta di petto, yogurt al dragoncello, patata e kale – 60 euro

Filetto di vitello alla Rossini – 170 euro

Il Sottosopra (tuberi, funghi e tartufo) – 90 euro

Selezione di formaggi – 7 euro al pezzo

Parigi Brusaporto – 25 euro

Lo snickers – 25 euro

Fico e zola – 25 euro

Assoluto di pera – 25 euro

Il nostro Saint Honoré – 25 euro

Sorbetti e gelati – 25 euro

Piccole dolcezze – 15 euro.

