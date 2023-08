Pupo ha partecipato ai funerali di Toto Cutugno e ha rimproverato i colleghi che non hanno reso omaggio al cantante.

Il celebre cantante Toto Cutugno è scomparso il 22 agosto e, nelle scorse ore, si sono svolti i suoi funerali. Ad essi hanno preso parte anche alcuni amici e colleghi del mondo della musica, come Pupo, che in un’intervista a Fanpage si è lamentato perché alcuni vip non sarebbero stati presenti nel rendere l’ultimo saluto all’artista.

“La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”, ha dichiarato Pupo (riferendosi al collega Gianni Morandi, che era con lui).

Toto Cutugno

Pupo: il funerale di Toto Cutugno

Pupo ha espresso il suo personale dispiacere dopo che, ai funerali di Toto Cutugno, si sarebbe reso conto dell’assenza di alcuni colleghi e artisti del mondo vip. Oltre a lui e Gianni Morandi hanno preso parte ai funerali anche Fausto Leali ed Ivana Spagna, mentre in queste ore Alba Parietti ha dedicato un commovente messaggio all’artista scomparso.

“Toto era il classico maschio alfa. Quella Domenica In che conducemmo insieme, nel 1992, fu difficilissima. Avevamo due caratteri tosti. C’era una sorta di amore e odio, tra noi due. Ma alla fine da quell’esperienza scaturì un rapporto di grande affetto”, ha raccontato la Parietti a Il Messaggero.