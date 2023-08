Natalia Paragoni si è mostrata mentre beveva una birra durante la sua prima vacanza da neomamma ed è stata travolta dalle critiche.

Una vera e propria bufera ha travolto nelle ultime ore l’influencer Natalia Paragoni, che si è mostrata mentre si godeva un momento di relax in quella che è la sua prima vacanza da neomamma (lei e Andrea Zelletta infatti sono da poco diventati genitori della piccola Ginevra) e mentre sorseggiava una birra. In tanti l’hanno criticata scrivendo:

“Non si dovrebbero bere alcolici mentre si allatta una bambina di un mese appena!”, e ancora: “Stai allattando, sei fuori a bere alcolici”, e ancora: “Stai attenta, ora sei una madre”.

Natalia Paragoni e la birra in vacanza: le critiche social

Natalia Paragoni è stata travolta dall’ennesima bufera via social per una serie di scatti in cui si è mostrata mentre sorseggiava una birra in vacanza.

In tanti hanno preso di mira l’influecer ma sui social c’è anche chi ha preso le sue difese, sottolineando che una sola birra non inciderebbe sull’allattamento e chi, invece, ha puntualizzato che Natalia non allatterebbe la sua bambina (lei stessa ha infatti ammesso che, su consiglio del suo dottore, avrebbe dato latte artificiale alla piccola Ginevra). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?