Pupo non è più il benvenuto in Lituania dopo il concerto al Cremlino. Gli organizzatori annullano l’evento: “Porte chiuse ai filo-russi”.

Pupo è stato sbattuto fuori dalla Lituania dopo il concerto tenuto al Palazzo di Stato del Cremlino. L’evento, che aveva fatto molto discutere appena una settimana fa, ha portato a importanti conseguenze per il cantante. Infatti, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non è più il benvenuto in Lituania, dove avrebbe dovuto tenere un concerto.

Gli organizzatori dell’evento hanno, infatti, annullato il concerto pubblicando un annuncio sulla cancellazione dell’esibizione.

Pupo: la protesta contro il cantante

Gli organizzatori del concerto che si sarebbe dovuto tenere il Lituania non hanno apprezzato la scelta del cantautore di esibirsi a Mosca nel Palazzo del Cremlino.

Infatti, con una nota hanno fatto sapere che l’esibizione non ci sarebbe più stata: “Una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina“. Ciò ha reso necessario “Chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filo-russi“.

Con queste parole gli organizzatori, in segno di protesta, hanno annunciato la decisione di annullare l’evento.

Agli organizzatori dell’evento non è piaciuto quanto detto dal cantante durante la sua esibizione a Mosca. Ma vediamo che cosa è successo durante il concerto in Russia.

Pupo: il concerto al Palazzo del Cremlino

Pochi giorni fa aveva fatto discutere la scelta di Pupo di esibirsi al Cremlino. Il cantautore aveva chiarito che la sua esibizione voleva essere un “Messaggio di pace“.

Durante l’esibizione il cantante aveva dichiarato: “Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi“.

Nessun messaggio politico, solo tanta musica, e un breve messaggio a “Non cedere all’ostilità che porta ad emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l’umanità“.

Insieme a lui hanno duettato oltre 15 artisti russi che hanno interpretato, in russo e in italiano, i più grandi successi del cantante.