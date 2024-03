La cantante Mew, dopo l’addio ad Amici di Maria De Filippi, rivela se tornerebbe all’interno del talent. Ecco cosa ha rivelato.

Nei mesi scorsi il talent Amici di Maria De Filippi era stato scosso dall’inaspettate decisione della cantante Mew e del suo fidanzato Matthew di lasciare la scuola. Diversi giorni dopo, la cantante aveva rivelato di aver dato priorità alla sua salute mentale scegliendo di abbandonare il talent.

La cantante aveva, poi, sorpreso tutto con un’esibizione del suo nuovo singolo Posatenebre, cantato proprio davanti ai suoi ex professori. Il momento inaspettato ha fatto sorgere una domanda ai telespettatori: Mew tornerà ad Amici?

La stessa cantante ha voluto rispondere a questa domanda.

Mew ad Amici: “Ho chiuso un cerchio”

L’avventura di Mew ad Amici è durata poco, pur essendo una delle artiste più promettenti di questa edizione. Ma anche se non è riuscita a raggiungere il serale, la cantante ha comunque avuto la possibilità di presentare ad Amici il suo nuovo singolo.

Durante un’intervista a Vanity Fair si è aperta rivelando i suoi progetti futuri, e chiarendo se tornerà o meno all’interno del talent. “Con la mia esibizione al pomeridiano credo di aver chiuso un cerchio. Tornare lì, portare il mio messaggio e rivedere Maria (De Filippi, ndr) e tutte le persone della redazione è stato bellissimo. Sarò contentissima di ritornare ad Amici in futuro perché è e sarà sempre casa mia, ma non come allieva“.

Il futuro di Mew fuori dal talent

Pare proprio che la possibilità di rivedere Mew tra i “banchi” di Amici sia ormai da escludere, ma non è detto che presto non la rivedremo all’interno del programma con vesti nuove.

Sulla sua scelta di abbandonare il reality ha, inoltre, rivelato: “Mi sto riprendendo abbastanza bene. E devo dire grazie di questo soprattutto alle persone che ho vicino e alle cose che sto facendo“.