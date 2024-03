Johnny Depp è accusato di maltrattamenti dall’attrice Lola Glaudini. La verità rivelata 23 anni dopo l’uscita del film Blow.

Nuovi guai per Johnny Depp che, dopo un anno complicato in cui ha cercato di ristabilire il suo nome, è stato nuovamente accusato da una donna. Stavolta si tratta dell’attrice Lola Glaudini, che ha recitato con la star hollywoodiana nella famosa pellicola Blow, uscita ormai più di 23 anni fa.

L’attrice ha rivelato alcuni particolari inaspettati sulle scene girate con Depp, lasciandosi andare a qualche confidenza che rischia di gettare nuovamente nel fango la reputazione appena ripulita dell’attore, in seguito al processo contro l’ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp: le accuse di Lola Glaudini

L’attrice ha raccontato alcuni aneddoti del set di Blow, raccontando un momento di tensione vissuto con Depp. “Mi si avvicinò, mi puntò il dito in faccia e mi chiese chi pensassi di essere. Stai zitta, c***o. Sto cercando di recitare le mie battute e mi stai facendo deconcentrare. Sei una f*****a idiota. Oh, ora non è poi così divertente, vero? Adesso puoi stare zitta? Ecco, resta così: zitta“. Parole molto forti che hanno profondamente ferito la Glaudini.

Johnny Deep

Ricordiamo che all’epoca per Lola quello era il progetto più importante a cui avesse preso parte, di conseguenza era ancora un’attrice alle prime armi. Ma il suo incontro con il suo idolo di certo non è stato idilliaco.

Johnny Depp si difende dalle accuse

Anche lo stesso Johnny ha commentato l’episodio, accaduto ormai più di vent’anni fa. Il suo addetto stampa, infatti, ha dichiarato che la versione di Lola Glaudini è molto differente dalle opinioni degli altri colleghi presenti sul set.

Ha, inoltre, ribadito quando sia importante per l’attore instaurare dei buoni rapporti con il cast e la troupe quando lavora ad un film.

In sostegno dell’attore è accorso Samuel Sarkar, tecnico del suono di Blow, che ha smentito categoricamente la versione riportata dall’attrice.