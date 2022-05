La Regina Elisabetta non ha presenziato al ‘Queen’s Speech’ per la prima volta in 59 anni. Al suo posto ha parlato Carlo.

Il Discorso della Regina è avvenuto… senza la Regina. Ebbene sì, per la prima volta in assoluto, la Regina Elisabetta ha dato forfait in Parlamento per il cosiddetto ‘Queen’s Speech’ a causa di motivi di salute. Al suo posto hanno parlato Carlo e William.

Il Discorso della Regina tenuto da Carlo: cosa è successo

Regina Elisabetta

Il Discorso della Regina che è andato in scena oggi in Parlamento e che, come dice il nome stesso, sarebbe teoricamente affare della Queen, è stato in realtà tenuto dal Principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra.

Da quanto si apprende dalla Famiglia Reale, la Regina Elisabetta, a causa di problemi di mobilità, ha dovuto mancare l’appuntamento. A farne le veci, come detto, suo figlio Carlo che, come da tradizione, ha letto il programma del Governo. Per la prima volta da 59 anni la Regina ha mancato tale appuntamento a conferma che, nell’ultimo periodo, i problemi di salute della donna, ormai 96enne, siano notevolmente aumentati.

La causa della sua assenza odierna, come spiegato da Buckingham Palace, è da registrare sotto “problemi di mobilità”, anche se non vi sono ulteriori dettagli a disposizione.

Di recente, la Regina Elisabetta aveva voluto presenziare alla Messa di rimembranza all’abbazia di Westminster per suo marito, il principe Filippo, ma per il resto degli impegni successivi, ha praticamente annullato ogni cosa.

Di seguito il post Instagram della Famiglia Reale sul discorso odierno:

Riproduzione riservata © 2022 - DG