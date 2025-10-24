Il principe William chiude i conti: colpo basso che potrebbe cambiare tutto per Harry e Meghan

Il principe William prende in mano dossier scottanti e prepara un colpo ai titoli di Harry e Meghan, brutta sorte anche per principe Andrea.

Il principe William si trova al centro di un cambio di marcia decisivo nella monarchia britannica: dopo aver affrontato il dossier caldo di suo zio, il principe Andrea, William starebbe preparando una vera rivoluzione contro i membri della famiglia reale più ribelli. Ma cosa significa tutto questo davvero per la Corona e per il futuro della famiglia reale? Scopriamo che cosa sta succedendo.

La linea dura contro Andrea

Il Principe William ha assunto un ruolo determinante nella gestione di questioni finora considerate tabù all’interno della famiglia reale. Secondo fonti giornalistiche, ha preso in mano i “dossier più controversi“, decidendo ad esempio che l’effige di Andrea dovesse essere rimossa dalla Cappella di San Giorgio a Windsor, un gesto che ha un forte valore simbolico.

Le cronache riferiscono che la rimozione degli stemmi accanto a quelli del principe ereditario rifletterebbe la volontà di William di sancire una distanza ufficiale nei confronti di Andrea, dopo lo scandalo legato al suo nome.

Ma se questa è la scelta fatta nei confronti dello zio, il principe non sarà meno duro con il fratello e la cognata.

Il prossimo bersaglio: Harry e Meghan

Mentre il passo compiuto nei confronti di Andrea è stato definito, la vera attenzione ora sarebbe puntata verso il principe Harry e Meghan Markle.

Secondo le stesse fonti, William sarebbe pronto, una volta salito al trono, a togliere titoli dinastici anche ai duchi del Sussex.

È emerso che il principe erede al trono avrebbe intenzione di emettere un decreto reale, una “letter patent”, per rimuovere prince/princess e l’appellativo “HRH” ai membri non operativi della famiglia reale.

L’obiettivo? Un cambiamento “definitivo e necessario” nella struttura monarchica. In un’intervista della serie The Reluctant Traveler, William avrebbe parlato di “mutamento” indispensabile, frase che ora assume un significato ancora più profondo.