Addio a un giovane attore e creator: l’annuncio dopo la lotta contro il tumore

È morto Gigi Martini, attore e creator romano di 31 anni. A darne l’annuncio i The CereBros, suoi amici e colleghi.

Si è spento a soli 31 anni Gigi Martini, attore e content creator romano conosciuto per il suo talento, la sua ironia e la capacità di trasformare anche la malattia in un racconto di coraggio e umanità. La notizia della sua scomparsa è arrivata dai The CereBros, gruppo comico con cui collaborava da anni. Sui social, la sua storia aveva commosso migliaia di persone: Gigi aveva scelto di raccontare la sua battaglia contro un tumore al cervello con leggerezza, senza mai perdere il sorriso che lo aveva reso tanto amato.

L’annuncio dei The CereBros e l’affetto del web

“Oggi un pezzo di noi va via per sempre” hanno scritto i The CereBros, annunciando la morte dell’amico e collega con parole intrise di dolore e riconoscenza.

Con loro, Gigi Martini aveva condiviso anni di progetti, video e risate, diventando un volto familiare per chi amava la comicità spontanea e genuina. In rete, tantissimi fan e amici lo hanno ricordato come “un gigante buono”, capace di far ridere senza mai rinunciare all’autenticità.

“Gli bastava recitare e gli bastava Roma – hanno aggiunto i The CereBros – Quello sguardo e quei tempi comici resteranno nei nostri cuori“.

Una fiamma che si è spenta troppo presto

Luigi Nicolas Martini, questo il suo vero nome, era cresciuto a Roma e fin da giovanissimo aveva scelto la strada della recitazione. Dopo gli studi teatrali, aveva lavorato in diversi progetti ma la notorietà era arrivata online, dove la sua comicità e la sua umanità avevano conquistato il pubblico.

Tra i primi a salutarlo, l’amico e collega Enrico Tamburini, che ha scritto: “Gigi amava la vita, anche quando gli ha presentato il conto più duro. Era un attore vero, sempre pronto a sorridere“. Martini amava la cucina, il cinema e la Roma, la sua squadra del cuore. In molti lo ricordano così: un ragazzo pieno di vita, che ha scelto di far ridere il mondo anche nei momenti più difficili.