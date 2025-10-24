Kim Kardashian rivela in lacrime di aver avuto un aneurisma dopo il divorzio da Kanye West: tutti i dettagli.

Kim Kardashian commuove i fan con una confessione inaspettata e drammatica. Nel primo episodio della settima stagione del reality The Kardashians, la star rivive uno dei momenti più difficili della sua vita: la scoperta di un aneurisma subito dopo la separazione da Kanye West. Tra le lacrime, l’imprenditrice racconta la paura, lo stress e la consapevolezza di quanto la fama e la pressione mediatica possano avere conseguenze profonde anche sulla salute.

La scoperta dell’aneurisma: “C’era un piccolo aneurisma”

Nel nuovo episodio del reality, Kim Kardashian, 45 anni, si mostra in una delle scene più toccanti mai viste nella serie. Durante una risonanza magnetica, la telecamera cattura il momento in cui la socialite scopre la presenza di un aneurisma. “C’era un piccolo aneurisma” confessa tra le lacrime, mentre la sorella Kourtney le è accanto visibilmente turbata.

Secondo quanto emerso nel programma, i medici avrebbero collegato il problema di salute allo stress intenso vissuto da Kim nel periodo successivo al divorzio.

Kanye West

L’imprenditrice, reduce da un matrimonio finito e da mesi di continue polemiche pubbliche, avrebbe raggiunto un livello di pressione emotiva altissimo.

“Non riuscivo più a dormire, né a mangiare con serenità” avrebbe confidato la star, aggiungendo che la costante attenzione dei media e gli attacchi social avevano aggravato la sua fragilità psicologica.

Le lacrime e il ricordo del passato: “Perché sta succedendo questo?”

Kim, ricordando lo spavento di quei giorni, non riesce a trattenere il pianto. “Perché sta succedendo questo?” si sente dire nel video, mentre le scendono le lacrime. Un pianto liberatorio, che arriva dopo anni di tensioni familiari e sentimentali.

La star ha ricordato anche il trauma vissuto durante la rapina a mano armata del 2016 a Parigi, un evento che l’ha segnata per sempre. Da allora, ha intensificato le misure di sicurezza per proteggere i suoi quattro figli e vive costantemente con la paura che qualcosa possa accadere.

Nonostante tutto, Kim Kardashian si mostra oggi più forte e consapevole. “Ho imparato che la salute mentale è fragile, e che non si può vivere solo per l’immagine che gli altri hanno di te” ha dichiarato.