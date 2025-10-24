Ballando con le stelle, colpo di scena: in arrivo una proposta di matrimonio in diretta

A Ballando con le stelle potrebbe arrivare una proposta di matrimonio: l’indiscrezione che fa sognare i fan.

L’atmosfera si fa sempre più intensa a Ballando con le Stelle, e non solo per le sfide sul palco. Nelle ultime ore, il web è stato travolto da un gossip che potrebbe trasformarsi in uno dei momenti più emozionanti della stagione. Secondo quanto riportato da Gente, in una delle prossime puntate del celebre talent condotto da Milly Carlucci potrebbe andare in scena una proposta di matrimonio in diretta. Il pubblico, che già si prepara alla prima eliminazione di questa edizione speciale per i vent’anni del programma, potrebbe assistere a un colpo di scena decisamente inaspettato.

Un maestro pronto a dire “vuoi sposarmi?”

A fare il grande passo potrebbe essere proprio uno dei maestri di ballo più amati del programma: Giovanni Pernice, quest’anno in coppia con Francesca Fialdini.

Il ballerino professionista, che dallo scorso anno fa sognare i fan con la sua storia d’amore con Bianca Guaccero, starebbe pensando di chiedere la mano della conduttrice davanti alle telecamere di Rai 1.

L’indiscrezione, ancora non confermata, ha subito acceso i social e scatenato i commenti degli spettatori più affezionati. Dopo la proposta di Giovanni Terzi a Simona Ventura, andata in scena due anni fa, Milly Carlucci potrebbe dunque trovarsi di nuovo al centro di un momento televisivo indimenticabile.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice – www.donnaglamour.it

Le parole d’amore di Bianca Guaccero

A rendere ancora più credibile il gossip sono state le dichiarazioni di Bianca Guaccero durante un’intervista a Verissimo.

La conduttrice ha parlato del suo legame con Giovanni Pernice: “Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede“.

Bianca ha poi aggiunto di sognare “una nuova vita insieme a lui, a 360 gradi“, lasciando intendere che tra i due l’amore sia ormai maturo per un grande passo. Non resta che attendere le prossime puntate di Ballando con le Stelle per scoprire se la pista da ballo si trasformerà davvero in un romantico teatro di nozze.