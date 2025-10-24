Stefano De Martino cede alla tentazione: il “gesto” per Emma Marrone fa esplodere i social

Stefano De Martino canta un brano della ex fidanzata Emma ad Affari Tuoi e commuove il pubblico. Il video diventa virale.

Ieri sera, durante la nuova puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha regalato al pubblico un momento inatteso e carico di emozione. Il conduttore, che ha ormai conquistato il pubblico televisivo con il suo stile ironico e spontaneo, ha cantato un brano di Emma Marrone, la sua ex compagna. Un gesto che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan, riportando alla memoria la loro storia d’amore nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e finita molti anni fa. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il passato con Emma e il presente sereno di Stefano De Martino

Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno vissuto una relazione molto chiacchierata. I due si conobbero all’interno della scuola di Amici, dove nacque un sentimento intenso che li rese una delle coppie più amate dal pubblico.

La loro storia, tuttavia, si interruppe bruscamente quando De Martino iniziò la relazione con Belen Rodriguez, evento che all’epoca fece molto discutere. Negli anni, però, le tensioni si sono sciolte. Entrambi hanno intrapreso carriere di successo e, soprattutto, hanno dimostrato di aver trovato un equilibrio e una stima reciproca che va oltre il passato sentimentale.

Secondo diverse fonti, tra i due oggi c’è un rapporto cordiale e sincero, fatto di rispetto e affetto. Nonostante le voci di un presunto riavvicinamento, né Emma né Stefano hanno mai confermato o smentito, mantenendo un profilo basso.

Il momento virale che ha fatto emozionare i fan

Durante la puntata, mentre in studio risuonava Brutta Storia, il nuovo singolo di Emma Marrone, Stefano De Martino ha iniziato a canticchiare il brano. Un gesto spontaneo, accompagnato da un sorriso, che non è sfuggito ai telespettatori.

Il video del momento è subito diventato virale sui social, dove i fan della coppia storica hanno commentato con entusiasmo. “Che bello vederli sereni dopo tutto questo tempo” ha scritto un utente su X.

Brutta storia di Emma sbarca ad Affari Tuoi #AffariTuoi pic.twitter.com/Sb3BKCgnXH — trashtvstellare (@tvstellare) October 23, 2025

Il conduttore non ha aggiunto altro, ma il suo gesto ha parlato per lui.