Il Principe Harry ha rilasciato un’altra intervista bomba riguardante la sua vita a Buckingham Palace prima dell’addio ai titoli nobiliari.

Dopo l’intervista scandalo da Oprah Winfrey, il Principe harry è intervenuto al podcast di Dax Shepard dove ha rivelato altre informazioni – che rischiano di far tremare la monarchia britannica – a proposito della sua vita come membro della Royal Family. “La mia vita reale è stata un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo”, ha dichiarato Harry, e ancora: “In California però posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero”.

Principe Harry

Il Principe Harry e la vita a Buckingham Palace

Oggi Harry è un uomo libero: in California – stando a quanto riferito dall’ex duca del Sussex – avrebbe scoperto una nuova libertà accanto alla moglie Meghan Markle e a suo figlio Archie Harrison, lontano dal bon-ton della vita Reale e dagli impegni ufficiali. Al podcast di Dax Shepard Harry ha raccontato di aver vissuto la sua vita da Principe come se fosse un “animale” esposto in uno zoo o come se fosse il protagonista del film cult The Truman Show (con protagonista Jim Carrey).

In particolare Harry ha ricordato quanto lo abbia sconvolto perdere sua madre Diana – quando aveva soltanto 13 anni – e dover “fingere” che stesse bene: “Facevo finta di sentirmi bene, ma non era così: ciò che è successo a mia madre è stato determinante. Quando sei sconvolto da qualcosa, vai a cercare aiuto: io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, ho rifiutato i miei sentimenti”, ha dichiarato.

Il primo appuntamento con Meghan

Harry ha confessato anche che il suo primo appuntamento con Meghan Markle sarebbe avvenuto “in incognito”. Per non essere riconosciuto lui avrebbe cercato di mascherare il proprio aspetto, e inoltre i due si sarebbero incontrati in un supermercato facendo finta di non conoscersi. Oggi sono in attesa che nasca la loro seconda figlia, il cui nome per il momento è top secret.