Gianluca Vacchi ha annunciato di essere volato in Serbia per sottoporsi alla prima dose del vaccino anti-Covid insieme a Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono volati direttamente in Serbia per ricevere il vaccino anti-Covid: ad annunciarlo è stato lo stesso Mr. Enjoy, tramite social, dove ha confessato che lui e la modella hanno ricevuto la prima dose del vaccino. “Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose di vaccino”, ha dichiarato l’imprenditore a bordo del suo jet privato, e ancora: “Grazie Serbia per averci trattato come vostri cittadini”.

Gianluca Vacchi in Serbia per il vaccino

A gennaio 2021 il governo serbo ha permesso di fare – tramite prenotazione su un’apposita lista d’attesa – il vaccino anti-Covid anche ai cittadini stranieri.

Gianluca Vacchi

In seguito il presidente avrebbe poi fatto dietrofront sulla questione perché, a causa delle numerose richieste, le dosi avrebbero iniziato a scarseggiare per gli stessi cittadini serbi. Intanto però sembra che Gianluca Vacchi sia riuscito ad ottenere la prima dose del vaccino, e lui stesso si è mostrato via social mentre faceva ritorno a Bologna a bordo del suo jet privato in compagnia della fidanzata Sharon Fonseca dopo aver ricevuto la prima dose.

La malattia della figlia

Una volta rientrati a Bologna Vacchi e Sharon Fonseca hanno potuto godere serenamente del tempo in compagnia della loro bambina, Blu Jerusalema, che di recente è stata sottoposta ad un delicato intervento per la palatoschisi, una malformazione congenita al palato. Ora che la bambina è guarita, Vacchi e la modella sono più felici e sereni che mai.

Sui social lo stesso imprenditore aveva confessato di esser stato terribilmente addolorato nel vedere la sua bambina – di soli 6 mesi – sofferente a causa dell’intervento. “Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre”, aveva dichiarato Vacchi via social.