A 35 anni Irina Shayk è più bella che mai e non ha paura di mettere in mostra le sue curve bollenti senza veli.

Per una nuova campagna pubblicitaria del brand Alo, Irina Shayk ha messo in mostra le sue curve da capogiro: con uno striminzito perizoma la supermodella (ex compagna di Ronaldo e di Bradley Cooper) ha posato difronte alla telecamera con pose sensuali e disinibite. Sui social il successo è stato a dir poco assicurato: la campagna ha ottenuto una cascata di like.

Irina Shayk in perizoma: il video bollente

Più bella e sensuale che mai Irina Shayk ha posato per una nuova campagna pubblicitaria sfoggiando unicamente un perizoma. La modella non ha nascosto il suo perfetto lato B e le sue curve vertiginose e sui social ha ben presto fatto il pieno di like da parte dei fan, completamente sedotti dalla sua straordinaria bellezza. Irina Shayk ha compiuto 35 anni lo scorso 6 gennaio e oggi è mamma di una bambina, Lea, nata nel 2017 dal suo amore (naufragato) per Bradley Cooper.

La rottura da Bradley Cooper

Nel 2019 la supermodella e Bradley Cooper hanno annunciato la loro rottura dopo 4 anni d’amore. Per mesi si è vociferato che i due avessero deciso di lasciarsi per via del rapporto sbocciato tra l’attore e Lady Gaga (diventati amici sul set di A star is born). Mentre i due hanno smentito le voci in circolazione, a inizio 2020 Irina è stata paparazzata con il commerciante d’arte Vito Schnabel, ma non è chiaro se i due stiano ancora insieme.

In seguito alla sua rottura da Bradley Cooper la modella aveva confessato a Vogue il suo dispiacere: “È difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e l’essere una donna che lavora. Ci sono giorni in cui mi sveglio e dico a me stessa: Oh mio Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi”, aveva affermato. I due hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene della loro figlia.