Francesca Fioretti ha confessato che lei e Davide Astori volevano sposarsi e avere un altro figlio. Tutto ciò, purtroppo, resterà un sogno.

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Francesca Fioretti si è raccontata un po’, parlando anche del suo grande amore per Davide Astori, scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco. I due avrebbero voluto sposarsi, ma la morte ha interrotto tutti i loro sogni. Francesca Fioretti e Davide Astori erano innamorati pazzi, tanto che avevano deciso di sposarsi, pianificando tutto fin nei minimi dettagli. Avevano perfino immaginato la piccola Vittoria – primo e unico frutto del loro grande amore – che attraversava la navata centrale della chiesa per portare le fedi ai suoi genitori. Purtroppo, tutto questo resterà solo un sogno. Un grande dolore, che Francesca ha voluto raccontare al settimanale Diva e Donna.

Francesca Fioretti e Davide Astori volevano sposarsi

“Non abbiamo fatto in tempo, eppure avevamo immaginato tutto, compreso Vittoria che ci avrebbe portato il cuscino con le fedi. Non siamo riusciti nemmeno a fare il secondo figlio“, ha ammesso la Fioretti.

Davide Astori è morto a causa di una tachiaritmia cardiaca che il medico sportivo avrebbe dovuto diagnosticare in tempo, impedendogli di proseguire la carriera calcistica. Così non è stato e il calciatore della Fiorentina è scomparso nel sonno, in una stanza d’albergo, il giorno prima di un match importante: era la notte del 4 marzo del 2018 e aveva soltanto 31 anni.

Francesca è nuovamente innamorata

Francesca non dimenticherà mai quella terribile notte, la stessa che gli ha portato via per sempre il suo grande amore e il padre di sua figlia Vittoria. Davide, se qualcuno avesse fatto il suo mestiere in modo professionale, sarebbe ancora su questa terra, ma così non è stato.

“Ci volevamo sposare ed allargare la famiglia, avere un altro figlio. Da sempre ho voluto essere la madre dei suoi figli ed avrei rivisto tutte le mie priorità, l’ordine delle stesse per diventarlo. Nulla vinceva su quello che eravamo, sull’importanza“, ha confessato a Diva e Donna.

La vita, però, va avanti e lei deve essere felice, soprattutto per il bene della piccola Vittoria. Francesca, da qualche tempo a questa parte, ha ritrovato il sorriso accanto ad Aleksandar Kolarov, terzino dell’Inter.