Una visita non prevista pizzicata per caso: l’omaggio segreto del Principe Harry alla Regina Elisabetta ad un anno dalla morte.

Ricorre oggi, 8 settembre 2023, l’anniversario della morte della Regina Elisabetta. Non sono previste cerimonie o eventi particolari per ricordarla, così come lei avrebbe voluto. Al netto del messaggio del figlio e attuale sovrano, Re Carlo III, la Famiglia Reale ha scelto un basso profilo. A sorpresa, però, è arrivato un particolare omaggio inatteso da parte del Principe Harry che è stato pizzicato, pare, per caso da un passante.

L’omaggio segreto del Principe Harry alla compianta Regina Elisabetta

Principe Harry

Il legame tra Harry e la Famiglia Reale, come noto, negli ultimi anni è stato spesso messo in discussione. A quanto pare, però, l’amore per sua nonna, la compianta Regina Elisabetta, è rimasto sempre intatto.

Così si spiega il suo omaggio “segreto” avvenuto in queste ore. Infatti, il Duca del Sussex è stato avvistato mentre lasciava la cappella di St George verso l’ora di pranzo. Un viaggio improvviso e organizzato in gran segreto, e che probabilmente non gli ha dato modo neppure di vedere nessuno della famiglia. Solo sua nonna.

Oggi i fari erano tutti puntati su Re Carlo e quello che sarebbe stato il suo ricordo ma Harry è stato protagonista di questo dolce colpo di scena.

Lo stesso Principe dovrebbe partire presto, se non lo ha già fatto come in molti sostengono, per la Germania dove parteciperà agli Invictus Games.

In terra inglese, sull’omaggio a sorpresa avvenuto tutto tace con il Daily Mail che ha ricevuto, per ora, “picche” da Buckingham Palace per un commento ufficiale.

Di seguito anche un post social con la foto in questione che vede il Principe uscire dalla cappella di St George dove, evidentemente, aveva appena reso omaggio a sua nonna ad un anno dalla sua morte: