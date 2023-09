Re Carlo ha voluto celebrare sua madre, la Regina Elisabetta, a un anno dalla sua scomparsa e sui social ha condiviso una sua foto inedita.

L’8 settembre 2022 scompariva a 96 anni la Regina Elisabetta. Nel primo anniversario dalla scomparsa della celebre sovrana e dalla sua ascesa al trono, Re Carlo III ha voluto omaggiarla con un messaggio pubblico e una foto inedita in cui è ritratta serena e sorridente negli anni della sua giovinezza.

“In occasione del primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Sono profondamente grato anche per l’amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest’anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”, si legge nel messaggio del Re condiviso dai canali ufficiali della Royal Family.

Re Carlo: l’omaggio alla Regina a un anno dalla morte

Come tutti coloro che l’hanno ammirata e considerata una figura iconica, anche Re Carlo ha voluto ricordare in queste ore sua madre, la Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre del 2022 e appena un anno più tardi di suo marito, il Principe Filippo.

La scomparsa della Regina è stata molto sentita in tutto il mondo e in tanti – tra personaggi famosi e non – l’hanno omaggiata via social nei giorni successivi alla sua scomparsa. Com’è previsto dal protocollo Reale, suo figlio Carlo è diventato Re non appena la Sovrana è scomparsa e lo scorso 6 maggio si è tenuta la cerimonia d’incoronazione ufficiale. Insieme al sovrano è stata incoronata Regina consorte anche sua moglie Camilla, così come stabilito e voluto dalla Regina Elisabetta.