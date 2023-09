Luisa Ranieri ha svelato di non aver mai mostrato alle sue figlie È stata la mano di Dio, il film in cui ha recitato una scena senza veli.

Luisa Ranieri ha un rapporto di grande complicità con le sue due figlie, Emma e Bianca, nate dal suo amore per il marito Luca Zingaretti. Nonostante le figlie abbiano visto praticamente tutti i suoi film, l’attrice ha svelato a Grazia di non aver mai permesso loro di vedere È stata la mano di Dio, il film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino in cui ha recitato una scena senza veli, motivo per cui si sarebbe “vergognata come una ladra”.

“Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza. Due o tre sere prima di girare quella scena, ho avuto una specie di attacco di panico, ma mio marito mi ha detto: ‘Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere’. Le sue parole mi hanno aiutato moltissimo. (…) Poi le figlie danno un senso di responsabilità: ho dovuto fare un processo di accettazione per insegnare loro l’accettazione”, ha detto.

Luisa Ranieri

Luisa Ranieri: il film che non ha fatto vedere alle figlie

Luisa Ranieri è considerata una delle attrici più belle e talentuose del cinema italiano ma, nonostante questo, lei stessa ha svelato a sorpresa di non aver voluto mostrare alle sue figlie il film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, in cui ha girato una scena completamente senza veli.

L’attrice ha comunque espresso la sua gratitudine per il ruolo da lei ricoperto all’interno del film e in tanti hanno lodato la sua interpretazione. Dopo l’uscita del film (nel 2021) l’attrice aveva confessato a Elle che non avrebbe mostrato il film alle figlie anche per via della loro giovane età: “Non glielo ho fatto vedere, non ne ho avuto il coraggio. Aspetteranno. L’età è delicata e non possono vedere tutto ciò che vogliono, la tv la guardiamo insieme, controlliamo i contenuti”, aveva ammesso.