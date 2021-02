Il Principe Harry sarebbe in isolamento precauzionale e avrebbe intenzione di partire per il Regno Unito qualora le condizioni di suo nonno, il Principe Filippo, dovessero peggiorare.

Il 17 febbraio il Principe Filippo è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale King Edward VII di Londra a seguito di un malore non meglio precisato. Il Principe Harry, negli States insieme alla moglie Meghan Markle (attualmente incinta) e al figlio Archie Harrison, sarebbe in isolamento in vista di una sua eventuale partenza per il Regno Unito qualora le condizioni del duca di Edimburgo dovessero peggiorare.

Il Principe Harry in isolamento: la decisione

Il Principe Harry, stando a quanto riporta Fanpage, si sarebbe messo in auto isolamento in via precauzionale così da non correre il rischio di un ipotetico contagio da Coronavirus ora che suo nonno, il Principe Filippo, si trova in ospedale.

Principe Harry

Per il momento Buckingham Palace ha dato notizie ottimistiche sulle condizioni generali del duca di Edimburgo, che a giugno del 2021 compirà 100 anni. Proprio per via della sua veneranda età il ricovero sarebbe stato eseguito in via “precauzionale” a seguito di un malore non meglio precisato accusato dal Principe Filippo. I media britannici hanno fatto sapere che il marito della Regina Elisabetta sarebbe entrato in ospedale sulle proprie gambe, ma ancora non è chiaro quali siano state le cause del suo malore.

Harry negli States e Meghan Markle incinta

A causa dell’emergenza Coronavirus e del loro trasferimento negli Stati Uniti, Harry e Meghan Markle non farebbero ritorno in patria ormai da diversi mesi. Solo una settimana fa, nel giorno di San Valentino, i due ex duchi del Sussex hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio, e al momento non è chiaro se anche Meghan deciderà di accompagnare Harry al capezzale del Principe Filippo qualora le sue si aggravassero.