Il Principe Carlo avrebbe intenzione di modificare alcuni dettami della monarchia a favore di regole più moderne: tra queste anche il suo cambio di residenza.

Dopo la scomparsa del Principe Filippo si sarebbe fatta sempre più insistente per il Principe Carlo l’idea di apportare alcune modifiche alla monarchia a partire da quando sarà lui a governare. Le idee del primogenito di Elisabetta – secondo indiscrezioni – punterebbero ad una monarchia più moderna e con sempre meno membri della Royal Family a lavorare a pieno titolo per la Corona.

PRINCIPE CARLO D’INGHILTERRA

Il Principe Carlo: le idee per quando sarà Re

Una monarchia più snella, più sobria e soprattutto al passo con i tempi: il Principe Carlo – stando a quanto riporta DiLei – avrebbe già le idee chiare per il suo regno di Sovrano d’Inghilterra e, nonostante alcune di esse possano risultare alquanto insolite, il Principe sarebbe davvero intenzionato a metterle in pratica. Anzitutto sembra che per Carlo il futuro sovrano d’Inghilterra sarà un Re “senza castello”: a quanto pare infatti lui sarebbe disposto a vivere in un comunissimo appartamento per far sì che le sontuose residenze reali diventino “accessibili” alle persone comuni.

Per l’esattezza il Principe avrebbe pensato di trasformare Buckingham Palace in una sorta di museo visitabile (comprese le 52 stanze destinate ai membri della famiglia Reale) e lo stesso vale anche per Balmoral, la storica residenza preferita dalla Regina.

Meno reali alla guida del paese

Secondo indiscrezioni il Principe Carlo avrebbe idee ben precise anche per quanto riguarda il futuro della Corona, e vorrebbe sempre meno membri della famiglia Reale a governare al fianco del futuro sovrano (e dunque anche meno lotte interne). Il Principe riuscirà a portare avanti i suoi progetti o dovrà vedersela con il figlio William? Il primogenito di Lady D è stato istruito da sua nonna, la Regina Elisabetta, fin da quando era bambino e da sempre il suo insegnamento è per lui di massima importanza.