Sexy, divertente e senza pretese: è il Pornstar Martini, il cocktail più cool del momento

Il cocktail Pornstar Martini inizia a fare capolino anche in Italia: ecco chi l’ha inventato, come si fa e perché è considerato di lusso.

Se non avete ancora sentito parlare del Pornstar Martini significa che non siete grandi amanti dei cocktail. Inventata a Londra più di vent’anni fa, è riuscita ad affermarsi come bevanda di lusso: il merito è del cicchetto con cui viene servito. Scopriamo la sua storia e la ricetta.

La storia del Pornstar Martini: chi l’ha inventato?

Era il 2002, quando Douglas Ankrah, bartender ghanese residente a Londra, ha avuto l’idea di creare il Pornstar Martini. L’uomo, considerato uno dei baristi più influenti al mondo, è scomparso nel 2021 a soli 51 anni, ma la bevanda che ha lanciato continua a essere super richiesta. Basti pensare che è uno dei cocktail più cercati su Google, dopo la Pina Colada e l’Aperol Spritz, e nel Regno Unito è uno dei più consumati.

Douglas ha creato il cocktail dopo un viaggio in Sud Africa. Ha avuto l’illuminazione mentre si trovava in un locale di striptease, dettaglio che ben si coglie dal nome che ha scelto. Ankrah voleva una bevanda “sexy, divertente, senza pretese” ed è riuscito nell’impresa. Così è nato il Pornstar Martini, “un drink per far festa. Molto meglio di un noioso Negroni“.

Come si fa il Pornstar Martini

Il Pornstar Martini è un cocktail estremamente dolce, con tanta frutta, succhi estratti e sciroppi. A differenza di quanto suggerisce il nome, tra gli ingredienti non compare il Martini, ma viene comunque inserito nel nome per indicare il bicchiere con cui viene servito.

Per creare il drink servono: vodka, passoa (un liquore al frutto della passione), sciroppo alla vaniglia e succo di frutto della passione. Non bisogna fare altro che shakerarli insieme, filtrare con un colino e versare su una coppa Martini. Attenzione, però, perché il cocktail deve essere sempre accompagnato da uno shot di champagne. Questo abbinamento non serve soltanto per dare un tocco di lusso alla bevanda, ma anche per smorzare un po’ il gusto estremamente dolce del Pornstar.