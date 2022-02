Una raccolta di poesie per le maestre da dedicare a fine anno scolastico o per il completamento del ciclo di studi.

Alla fine dell’anno scolastico arriva il momento di salutare le maestre, alcune volte si tratta di un arrivederci all’anno prossimo, altre, invece, quando si completa un ciclo di studi si tratta quasi di un “addio”. Per ringraziare le maestre per il loro impegno e il loro affetto si possono dedicare loro delle frasi o delle poesie di saluto e di ringraziamento. Vediamo alcune delle più belle poesie per le maestre.

Poesie per ringraziare le maestre

Se i vostri bimbi voglio regalare alle loro insegnanti dei bigliettini con delle poesie sulle maestre, potete ispirarvi a questi versi. Ricordate che potete anche scrivere delle semplici dediche dettate dalla fantasia e dai sentimenti.

Tra le pagine del mio quaderno

scritto con il pensiero,

c’è l’inchiostro più indelebile e sincero,

ha scritto Grazie per la pazienza,

per la costanza,

per la tua silenziosa vicinanza,

per il sostegno e la perseveranza.

Durante questi anni

ricchi di affanni ed emozioni,

non ho imparato solo la lezione,

tu hai saputo colorare ogni stagione.

I miei primi passi nella scuola

grazie a te.

Sempre attenta ai miei capricci,

sempre attenta ai miei pasticci,

sempre attenta alla mia educazione.

La mia cara ed unica maestra d’asilo,

La mia seconda mamma fuori di casa,

la mia sicurezza insieme agli altri bambini.

Semplicemente grazie di essere qui

a farmi diventare più grande.

Un grazie con il cuore a te maestra,

unica, inimitabile, dolce e severa,

come è giusto che sia.

Scuola

Viva la scuola!

Quante cose abbiamo imparato,

quante canzoni abbiamo cantato,

quante emozioni abbiamo provato,

quanti amici abbiamo incontrato!

La scuola è una grande opportunità

Che regala a tutti la felicità!

Alla signora maestra

Signora Maestra, noi dirle vogliamo

che grati le siamo

per quanto ci ha detto, spiegato, insegnato

nell’anno di scuola

insieme passato.

Signora Maestra, c’è ancora una cosa

un poco spinosa

per noi! Ce la insegna la buona creanza:

e chiederle scusa

per ogni mancanza.

Ma, creda, talvolta nell’irrequietezza

non c’è svogliatezza:

c’è solo il bisogno di moto, di brio

che tutti sentiamo…

che sento pure io.

Signora Maestra, per tanta indulgenza

per tanta clemenza

da lei dimostrate nell’anno di scuola,

son qui a dirle grazie

col nodo alla gola.

(“Alla Signora Maestra” di Jolanda Colombini Monti, tratta da “I giorni più belli”)

Poesie per le maestre d’asilo

Per i bimbi più piccoli ecco delle poesie di fine anno scolastico per le maestre dell’asilo e per accompagnare il passaggio alle scuole elementari.

Cara maestra ti dobbiamo salutare

ormai passiamo in prima elementare!

Ma non vedi come siamo cresciuti?

È arrivato il momento dei saluti…

Siamo felici di essere promossi

e davvero siamo tutti un po’ commossi

ma questo è giorno di gioia, e in effetti,

basta lacrime! basta fazzoletti!

Te le ricordi le prime giornate

tra lacrimoni e timide occhiate?

“Voglio papà! Voglio andar via!

Quando arriva la mamma mia?”

Ma quando il cuore batteva a tamburo

il tuo abbraccio era un porto sicuro.

Nei miei occhi tornava il sereno

col tuo sorriso di arcobaleno.

Con te ho imparato tantissime cose:

nel mio cammino saranno preziose.

Ma la più bella e che più mi piace

è vivere insieme, vivere in pace!

(Simona Maiozzi)

Vado a scuola

Vado a scuola, vedo amici,

gioco, parlo, imparo, rido,

più si è, più si è felici:

degli amici io mi fido.

La maestra ha bei capelli,

è un’amica un po’ più grande:

lei ci insegna ritornelli,

lei risponde alle domande.

Vado a scuola, vedo cose,

le disegno con colori,

sento storie misteriose,

e alla fine torno fuori.

(Roberto Piumini)

Bambini Piccoli Giocano Asilo Nido

Filastrocca delle buone maestre

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto

“Col tempo, ti insegnerò tutto!”.

Insegnami fino al profondo dei mari

“Ti insegno fin dove tu impari!”.

Insegnami il cielo, più su che si può

“Ti insegno fin dove io so!”.

E dove non sai?

“Da lì andiamo insieme

Maestra e scolaro, dall’albero al seme.

Insegno ed imparo, insieme perché

Io insegno se imparo con te!”.

(Bruno Tognolini)

A te,

mia cara maestra,

un forte bacio voglio donare

insieme a un sorriso grande

come il mare

e a un grazie per avermi

saputo amare.

Tante coccole e abbracci

mi hanno consolato,

quando alla mamma ho

pensato

e baci in quantità son volati

ad ogni ora della giornata

Alla scoperta delle cose

mi hai guidato

e insieme a me hai gioito

quando ho imparato che è

bello scoprire le cose del

creato!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG