Vi presentiamo una selezione di poesie di Natale, che potete leggere anche solo per riassaporare il vero senso della vita.

Il periodo per eccellenza dedicato alla vita? Il Natale, anche se ormai quasi più nessuno si ferma a riflettere sul vero significato di questa festività. Vi presentiamo una selezione di poesie di Natale, che di certo vi faranno riassaporare tempi andati, che, forse, con un po’ di impegno potranno tornare.

Le più belle poesie di Natale

Il Natale è un periodo dell’anno assai particolare. Ci sono alcune persone che vanno pazze per addobbi, canzoni, alberi e tutto il resto, mentre ce ne sono altre che vorrebbero proiettarsi direttamente al 7 gennaio. Eppure, anche i Grinch più convinti non possono dire di odiare i componimenti poetici dedicati al 25 dicembre.

Si tratta di versi che evocano tempi andati, che forse non torneranno mai più. Parole che grondano malinconia, ma che donano anche una certa speranza. Speranza in un futuro migliore, meno incerto, in un amore perpetuo, che coinvolga tutti. Di seguito, vi riportiamo le più belle poesie di Natale.

Nella notte di Natale di Umberto Saba

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,

d’una candela al tenue chiarore,

ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.

Come debole e dolce il suon dell’ore!

Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta

calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,

sai tu dirmi la fonte onde zampilla

Improvvisa la mia speranza buona?

È forse il sogno di Gesù che brilla

nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

È Natale di Madre Teresa di Calcutta

È Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

È Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

Er Presepio di Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,

pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,

si de st’amore non capite gnente…

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,

da secoli lo spargo dalla croce,

ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;

cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore

è cianfrusaja che nun cià valore.

Natale di Giuseppe Ungaretti

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare.

Il Presepio (alla nonna) di Gabriele D’Annunzio

A Ceppo si faceva un presepino

con la sua brava stella inargentata,

coi Magi, coi pastori, per benino

e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo un sermoncino

con una voce da messa cantata,

e per quel mio garbetto birichino

buscavo baci e pezzi di schiacciata.

Poi verso tardi tu m’accompagnavi

alla nonna con dir: “Stanotte L’Angelo

ti porterà chi sa che bei regali!”.

E mentre i sogni m’arridean soavi,

tu piano, piano mi venivi a mettere

confetti e soldarelli fra’ i guanciali.

Natale di Salvatore Quasimodo

Natale. Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

La buona novella di Giovanni Pascoli

Erano pochi

i pastori che vegliavano sui monti

di Giudea. Quasi spenti erano i fuochi.

Ognuno guardava i cieli,

ognuno aveva vicino

il dolce, uguale ruminar del branco.

E un canto invase allora i cieli: “Pace

sopra la Terra!”. E i fuochi quasi spenti,

arsero e desta scintillò la brace.

Erano in alto nubi, pari a steli

di giallo, sopra Betlehem; già pronti

erano, in piedi, attoniti ed aneli,

i pastori.

Ed un angelo era, con le braccia stese,

tra loro, come un’alta esile croce

bianca; e diceva: “Gioia con voi! Scese

Dio sulla Terra”.

Mossero: e Betlehem, sotto l’osanna

dei cieli ed il fiorir dell’infinito,

dormiva. E videro, ecco, una capanna.

Ed ai pastori l’accennò col dito

un angelo: una stalla umida e nera,

donde gemea un filo di vagito.

Natale di Alda Merini

A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati.

Buon Natale di Dino Buzzati

E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse? Se accanto al fuoco

al mattino si trovassero i doni

la bambola il revolver il treno

il micio l’orsacchiotto il leone

che nessuno di voi ha comperati?

Se la vostra bella sicurezza

nella scienza e nella dea ragione

andasse a carte quarantotto?

Con imperdonabile leggerezza

forse troppo ci siamo fidati.

E se sul serio venisse?

Silenzio! O Gesù Bambino

per favore cammina piano

nell’attraversare il salotto.

Guai se tu svegli i ragazzi

che disastro sarebbe per noi

così colti così intelligenti

brevettati miscredenti

noi che ci crediamo chissà cosa

coi nostri atomi coi nostri razzi.

Fa’ piano, Bambino, se puoi.

Notte Santa di Ada Negri

Madre, una notte di Natale io penso

con neve in terra e fulgor d’astri in cielo,

e dentro il gemmeo fluttuante velo

un aroma nostalgico d’incenso.

Tu sfioreresti il suol col passo alato

de’ tuoi tempi più belli—allor che il gajo

cuore batteva al ritmo del telajo,

e povertà ridea senza peccato.

L’anima in petto io sentirei tremare

quale a fior della neve il bucaneve;

scendere a me vedrei, con volo lieve,

bianche angelelle, nel candor lunare.

Soavissima notte!…—Uno stupore

d’infanzia, un’innocenza di bambino

addormentato.—Io non avrei vicino

al cuor che il soffio del tuo grande cuore.

Narrerebbero intanto le campane

che nacque ancor fra i poveri Gesù.

E noi s’andrebbe, io senza meta, tu

senza ricordi, per le valli piane,

salmodïando in pace—ed al fiorire

dei cieli, all’alba, in violette e in gigli,

ritorneremmo tacite ai giacigli

rupestri, per sognare e per morire.